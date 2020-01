Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Craiova a inregistrat cea de-a doua infrangere din cadrul cantonamentului din Antalya. Alb-albaștrii au susținut in aceasta dupa amiaza un amical in compania echipei Pogon Szczecin, ocupanta locului 3 in Polonia. A fost 3-1 pentru adversari, la capatul unui joc in care gruparea din Banie…

- Universitatea Craiova a pierdut cel de-al doilea joc amical din cadrul cantonamentului pe care-l sustine in Antalya. Alb-albastrii au cedat astazi, scor 0-1, in partida de verificare sustinuta in compania echipei FC Aarau, ocupanta locului 7 in liga secunda din Elvetia. Golul care a facut diferenta…

- Final: Universitatea Craiova – FC Aarau 0-1. Min. 87: Cicaldau a batut repede un faul pentru Roman, acesta a preluat si a sutat, dar in blocajul unui fundas. A rezultat un corner, insa nematerializat de olteni. Min. 81: Universitatea nu a reusit sa-si creeze nicio ocazie notabila de cand s-a schimbat…

- Corneliu Papura il inlocuieste pe Victor Piturca, dupa ce fostul selectioner si-a reziliat contractul pe 4 ianuarie. Corneliu Papura a fost numit antrenor principal la Universitatea pe 15 aprilie dupa demiterea italianului Devis Mangia si a condus echipa si in prima parte a sezonului actual, adunand…

- Universitatea Craiova a inceput seria partidelor de verificare din cadrul stagiului din Antalya . In aceasta dimineața, in incinta bazei Arcadia, alb-albaștrii și-au masurat forțele cu Eintracht Brawnschweig, grupare care ocupa locul 4 in liga a 3-a din Germania. Oltenii s-au impus cu 2-0, ambele goluri…

- Universitatea Craiova a inceput seria partidelor de verificare din cadrul stagiului din Antalya . In aceasta dimineața, in incinta bazei Arcadia, alb-albaștrii iși masoara forțele cu Eintracht Brawnschweig, grupare care ocupa locul 4 in liga a 3-a din Germania. Așa cum era de așteptat, antrenorul Corneliu…

