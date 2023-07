Stiri pe aceeasi tema

- Dorinel Munteanu, antrenorul echipei Otelul Galati, a fost nemultumit de evolutia jucatorilor sai in meciul de luni, de la Craiova, si spune ca gaatenii vor fi mai agresivi in meciul cu FCSB, scrie news.ro.„Imi este greu acum, la cald, sa fiu optimist, realist, nu stiu cum sa spun. Ma bucur ca am…

- CS Universitatea Craiova și Oțelul Galați au remizat, scor 0-0, in runda secunda a sezonului 2023/2024 din Superliga. Eugen Neagoe, antrenorul gruparii oltene, da vina doar pe ghinion. Eugen Neagoe nu a avut nimic sa le reproșeze elevilor lui, a felicitat și brigada de arbitraj condusa de Ovidiu Hațegan. …

- CS Universitatea Craiova și Oțelul Galați au remizat, scor 0-0, in runda secunda a sezonului 2023/2024 din Superliga. Basarab Panduru crede ca galațenii au rezistat doar datorita tacticii gandite de Dorinel Munteanu. Oțelul Galați a rezistat eroic pe „Oblemenco”. Relu Stoian a prins o zi mare intre…

- Eugen Neagoe, antrenorul echipei Universitatea Craiova, nu se astepta ca echipa sa sa evolueze atat de slab in prima repriza si asteapta mai mult de la jucatorii sai, anunța news.ro.„Am facut o prima repriza modesta, nici eu nu ma asteptam sa jucam asa modest, dar si asa am avut trei ocazii. In repriza…

- Fundașul Dragan Lovric (27 de ani) a semnat un contract cu Oțelul Galați al lui Dorinel Munteanu (55 de ani) valabil pana la finalul sezonului 2023/2024, dupa cum a anunțat gruparea moldava.„SC Oțelul Galați l-a legitimat pe Dragan Lovric, fundaș central de naționalitate croata, jucator care a intrat…

- Rapid - Universitatea Craiova 2-3. Eugen Neagoe, antrenorul oltenilor, a comentat victoria echipei sale, obținuta cu om in minus din minutul 47. Capațina a fost eliminat la scorul de 1-1, in startul reprizei secunde. Craiova a caștigat oricum și inca mai spera la locul 3, ocupat in acest moment de CFR…

- Intrebat de catre jurnaliștii de la ProSport despre ce arbitri vorbește și rugat sa ne divulge numele persoanelor pe care le-a surprins la masa, Brașoveanu a parut ca bate și mai tare in retragere, dandu-și seama ca va intra intr-un imens scandal care s-ar putea sa se lase cu urmari și cu sancțiuni…

- Eugen Neagoe a precizat ca nu este interesat de faptul ca adversara de duminica, CFR Cluj, ar putea iesi din carti in privinta castigarii campionatului in cazul in care Universitatea Craiova va invinge