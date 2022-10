Stiri pe aceeasi tema

Antrenorul celor de la Sepsi OSK, Cristiano Bergodi, simte frustrare dupa meciul pierdut sambata in fata Universitatii Craiova. "Nu meritam sa pierdem", a declarat tehnicianul italian.

Antrenorul echipei de fotbal Universitatea Craiova, Mirel Radoi, a declarat, marti, ca pentru formatia sa intalnirea cu FC Hermannstadt din Grupa D a Cupei Romaniei reprezinta un moment al revansei dupa infrangerea cu 1-0 din etapa a 8-a a Superligii, potrivit Agerpres.

Tehnicianul CSU, Mirel Radoi, a rabufnit vineri seara, dupa meciul cu FC Arges, scor 0-1, ca Universitatea Craiova s-a facut de ras. El a precizat ca daca "lucrurile se vor duce mai jos" el nu va mai ramane la echipa, mentionand ca prefera sa stea doi ani acasa decat sa accepte mediocritatea, potrivit…

Mirel Radoi, antrenorul formatiei CS Universitatea Craiova, a declarat ca nu se poate bucura pe de-a intregul de victoria cu FCSB, de duminica, din cauza faptului ca FCSB este echipa la care a jucat multa vreme.

Gigi Becali a declarat, duminica seara, la Digi Sport, ca FCSB, invinsa de Universitatea Craiova cu scorul de 2-1, lupta la ora actuala cu echipe ca UTA, Petrolul sau Sepsi, nu cu CFR Cluj sau Craiova.

Echipa CS Mioveni a castigat in deplasare, vineri, in fata formatiei Sepsi OSK Sf. Gheorghe, scor 1-0, in primul meci al etapei cu numarul 9 din Superliga. A fost prima victorie a argesenilor si a treia infrangere consecutiva pentru Sepsi, anunța news.ro.

Antrenorul formatiei CS Universitatea Craiova, Mirel Radoi, crede ca echipa sa trebuie sa nu se retraga din fata atacurilor gazdelor si sa incerce sa se incarce cu energie chiar de la suporterii lui Hapoel Beer Sheva, la meciul de joi, din mansa secunda a play-off-ului Conference League, noteaza…

Tehnicianul echipei Universitatea Craiova, Mirel Radoi, a declarat joi seara, dupa meciul cu Hapoel Beer Sheva, scor 1-1, ca este foarte suparat pe Paul Papp, caare a fost eliminat la pauza, si ca jucatorul va plati o amenda, conform news.ro.