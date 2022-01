Universitatea Craiova își măsoară forțele cu FC Botoșani, nu cu Raufoss Oficialii Universitații Craiova au anunțat astazi, prin intermediul paginii de Facebook, ca amicalul cu formația Raufoss IL, din eșalonul secund al Norvegiei, a fost anulat. Motivul este dat de numarul mare de infectari din cadrul nordicilor. Ca sa-i mențina pe alb-albaștri in „corzi”, staff-ul Știineței a parafat un amical cu FC Botoșani. „Meciul de pregatire cu Raufoss IL a fost anulat, norvegienii avand mai multe cazuri de COVID-19 in cadrul lotului. In schimb, Universitatea Craiova a programat un alt joc de verificare, in compania echipei FC Botoșani, tot astazi, ora 16:30. Acest meci de pregatire… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

