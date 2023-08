Antrenorul echipei Universitatea Craiova, Laurentiu Reghecampf, a declarat vineri seara, dupa meciul cu Hermannstadt, scor 1-0, ca formatia sa are probleme in unele momente pe faza de aparare si ar fi trebuit sa mai inscrie un gol, scrie news.ro.

“Am inceput bine, am avut ocazii foarte mari, puteam sa ne desprindem. Le-am spus baetillor sa inchida cat mai repede jocul. Am suferit putin pe final, puteam sa terminam la egalitate. Mitrita a fost jucatorul cel mai in forma, care a facut diferenta. Din pacate, ar fi trebuit sa mai marcam un gol. Alex este in forma in momentul de fata, mai trebuie…