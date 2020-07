Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Craiova a urcat provizoriu pe primul loc al Ligii I de fotbal, dupa ce a invins-o pe Gaz Metan Medias cu scorul de 2-1 (1-1), vineri seara, in deplasare, intr-un meci din etapa a 6-a a fazei play-off. Universitatea s-a impus greu, desi Gaz Metan a jucat mai bine de 20 de minute in inferioritate,…

- Formatia Universitatea Craiova a invins, vineri seara, in deplasare, cu scorul de 2-1 (1-1), echipa Gaz Metan Medias, intr-un meci din etapa a sasea a play-off-ului Ligii I, in care gazdele au condus cu 1-0.Au marcat Roberto Romeo ’21 pentru Gaz Metan si Valentin Mihaila ’39 si Alexandru Cicaldau…

- min. 54, 1-2: gooooollll Știința! Cicaldau a fost omul potrivit la locul potrivit și a pus latul de la 5 metri. De remarcat acțiunea superba a lui Mihaila in faza premergatoare. min. 52: Droppa a primit cartonașul galben pentru o tragere de tricou asupra lui Mihaila. min. 51: ocazie mare pentru Craiova!…

- min. 54, 1-2: gooooollll Știința! Cicaldau a fost omul potrivit la locul potrivit și a pus latul de la 5 metri. De remarcat acțiunea superba a lui Mihaila in faza premergatoare. min. 52: Droppa a primit cartonașul galben pentru o tragere de tricou asupra lui Mihaila. min. 51: ocazie mare pentru Craiova!…

- Gaz Metan Mediaș și CS Universitatea Craiova se intalnesc ACUM in runda cu numarul 6 din play-off-ul Ligii 1. Partida e liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look Plus. Vezi AICI clasamentul din play-off live » Gaz Metan - Craiova 0-0 Vezi AICI live + statistici…

- Gaz Metan Mediaș și FC Botoșani se intalnesc astazi, de la ora 20:00, in runda cu numarul 5 din play-off-ul Ligii 1. Partida e liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look Plus. live de la 20.00 » Gaz Metan - FC Botoșani Vezi AICI live + statistici Gaz Metan - Botoșani,…

- ​Formatiile Astra Giurgiu si Gaz Metan Medias au remizat, scor 0-0, luni, în etapa a treia a play-off-ului Ligii I. Oaspetii au jucat în inferioritate numerica din minutul 40.Din minutul 40, Gaz Metan a evoluat cu un jucator mai putin, dupa ce Dumitru Cardoso a fost eliminat, ca…