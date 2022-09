Universitatea Cluj l-a transferat pe atacantul senegalez Mamadou Thiam

Stiri pe aceeasi tema

Ministrul francez de Externe, Catherine Colonna, si-a exprimat ingrijorarea luni, in Turcia, cu privire la "eludarea" sanctiunilor impotriva Rusiei, indemnand cat mai multe tari sa se alature acestora pentru a infrange Moscova, noteaza Agerpres citand AFP.

FC Universitatea Cluj continua seria transferurilor, cel mai nou jucator care se alatura lotului condus de Eugen Neagoe fiind mijlocasul ofensiv Lorand Fulop (25 de ani), conform site-ului oficial al clujenilor, potrivit news.ro.

Premierul spaniol Pedro Sanchez a pledat marti in favoarea constructiei unui gazoduct care sa lege peninsula iberica de Europa Centrala trecand prin Franta si care ar putea ajuta la reducerea dependentei de gazul rusesc, relateaza AFP.

Senatorul PSD Alfred Laurențiu cere reglementarea pieței energetice din Romania. El da exemplul țarilor din Occident, precum Franța sau Germania.

Franta a confirmat vineri ca doneaza Kievului un laborator mobil de analize ADN si da asigurari ca va continua sa sustina "lupta impotriva impunitatii" in Ucraina, unde Rusia este acuzata de crime de razboi, relateaza AFP, potrivit news.ro.

Clubul de fotbal UTA l-a transferat pe Orhan Ademi, atacant elvetian care a evoluat in sezonul precedent la gruparea germana de liga a treia MSV Duisburg, potrivit Agerpres.

Numarul cazurilor de COVID-19 in Franta ''urmeaza sa depaseasca lejer 200.000'' in ultimele 24 de ore, a anuntat marti ministrul francez al Sanatatii, Francois Braun, cu prilejul unei audieri in Adunarea Nationala, informeaza AFP.

FC Universitatea Cluj continua sa se intareasca pentru Liga 1. Al doilea nume care se alatura echipei conduse de Erik Lincar este Adrian Balan (32 de ani), un varf de atac cu 45 de goluri inscrise la nivelul primei ligi.