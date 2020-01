Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Falub nu a mai facut experimente dupa înfrângerea cu 7-2 în fața celor de la Sticla Arieșul Turda și a trimis din primul minut cea mai buna formula de joc. Universitarii au facut spectacol în prima repriza și au reușit sa marcheze din cinci ori. Octavian Goga…

- Universitatea Cluj s-a reunit luni pentru pregatirea returului de campionat, iar echipa promite o noua fața în 2020 dupa o prima parte dezamagitoare. Adrian Falub a anunțat înca din decembrie ca echipa va suferi modificari, iar primii care au platit au fost oamenii din staff. "Începem…

- Universitatea Cluj parcurge ultimele zile ale vacanței fotbalistice. Antrenorul Adrian Falub va suna adunarea luni, 13 ianuarie, iar din lot vor face parte in continuare „veteranii” Dorin Goga și George Florescu. ...

- În perioada 27 ianuarie – 7 februarie echipa clujeana va susține un stagiu de pregatire în Cipru, programul “amicalelor” urmând a fi anunțat ulterior. Universitatea Cluj s-a desparțit de portughezii Tiago, Andre Ceitil sau Rafa, în timp ce Miguel Inacio…

- Trupa antrenata de Adrian Falub a deschis scorul în minutul 35 al partidei prin Cristi Grava, în timp ce pentru Viitorul a punctat Darius Buia în minutul 52 al jocului. Arthur Craciun a fost eliminat în minutul 75 al partidei. Universitatea Cluj a acumulat 25 de puncte…

- Universitatea Cluj are nevoie sa inchida turul campionatului cu o victorie, crede Adrian Falub, antrenorul U Cluj.”Nu e un meci ușor, noi nu avem meciuri ușoare. Toata lumea crede ca noi putem bate cu 3-0 in orice meci, nu e așa. Luam gol mereu, de multe ori la inceput de repriza. Avem probleme mari…

- ​Selectionata Cehiei s-a calificat dramatic la EURO 2020, dupa 2-1 cu Kosovo, joi seara, la Plzen, în Grupa A a preliminariilor, si a oferit astfel României o noua sansa de a ajunge la turneul final, prin barajul Ligii Natiunilor, dar tricolorii vor rata calificarea directa, transmite Agerpres.Kosovo…

- Am intrat, deja, in luna infernala care o așteapta pe UTA. Noua meciuri, pana la finalul lui noiembrie, incepand cu cel caștigat duminica, in fața celor de la Viitorul Pandurii. Miercuri, e restanța de la Cluj, cu Universitatea, apoi, sambata, la Pitești, cu FC Argeș, iar saptamana viitoare,…