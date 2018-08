Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Externe al Ungariei, Peter Szijjarto, a declarat marti, la Budapesta, ca Uniunea Europeana ar trebui sa deblocheze pachetul de ajutor financiar pentru Republica Moldova, in prezent suspendat, adaugand ca criticile UE la adresa Chisinaului nu sunt justificate, relateaza

- Ministrul de Externe al Ungariei, Peter Szijjarto, a declarat marti, la Budapesta, ca Uniunea Europeana ar trebui sa deblocheze pachetul de ajutor financiar pentru Republica Moldova, in prezent suspendat, adaugand ca criticile UE la adresa Chisinaului nu sunt justificate, relateaza Reuters, potrivit…

- Ministrul de Externe al Ungariei, Peter Szijjarto, a declarat marti, la Budapesta, ca Uniunea Europeana ar trebui sa deblocheze pachetul de ajutor financiar pentru Republica Moldova, in prezent suspendat, adaugand ca criticile UE la adresa Chisinaului nu sunt justificate, relateaza Reuters.…

- Decizia vine ca urmare a ostilitatii crescande cu care se confrunta de peste un an, relateaza AFP. Activitatile sale vor fi relocate de la Budapesta la Berlin. 'Inca mai sunt cativa colegi la birou, dar vom inchide totul pe 31 august', a declarat Daniel Makonnen, purtatorul de cuvant al OSF.…

- Aproximativ 200 de milioane de euro din fondul de coeziune vor fi investite in constructia unei autostrazi intre Berettyoujfalu si Debrecen, in estul Ungariei, informeaza Comisia Europeana, printr-un comunicat de presa. 'Acest proiect finantat de Uniunea Europeana va permite oamenilor din…

- Discursul sustinut sambata la Universitatea de Vara "Tusvanyos" de la Baile Tusnad de premierul ungar Viktor Orban a fost "haotic", a apreciat luni vicepresedintele Partidului Socialist Ungar (MSZP, opozitie), eurodeputatul Tibor Szanyi, intr-o conferinta de presa sustinuta la Budapesta, transmite MTI.…

- "Ungaria a depasit demult linia rosie a diplomatiei europene. Atitudinea Budapestei in relatie cu Romania este departe de a putea fi considerata amicala. Numeroasele provocari, actiuni si declaratii ofensatoare la adresa tarii noastre ne plaseaza, mai degraba, in pragul unui conflict tacit (...)…

- Ungaria premierului suveranist Viktor Orban a introdus miercuri sub incidenta penala ajutoarea migrantilor – o noua inasprire -, in contextul in care europenii se sfasie pe tema raspunsului fata de venirea refugiatilor, relateaza AFP conform News.ro . Asa cum a promis liderul populist inainte sa fie…