Universitatea București sare în apărarea profesorului îmbrăcat în fustă: „Domnul n-a venit indecent, expunând lucruri care nu se expun” O fotografie in care un tanar lector universitar de la Universitatea București poarta o fusta scurta, un top, sandale și palarie a iscat o adevarata isterie in mediul online. Sunt mii de comentarii, de la „e treaba lui cum se imbraca”, la „nu-mi trimit copiii sa vada așa ceva”. Universitatea București a venit cu o […] The post Universitatea București sare in apararea profesorului imbracat in fusta: „Domnul n-a venit indecent, expunand lucruri care nu se expun” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- Un profesor de la Universitatea din București a aparut in fața viitorilor studenți imbracat in femeie. Tanarul cadru didactic a șocat prin ținuta sa, compusa din fusta, poșeta și palarie de femeie. Dr. Andrei Nae este lector, profesor de limba engleza, membru in comisia de admitere a Universitații București.…

