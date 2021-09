Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Tineretului si Sportului, Eduard Novak, a afirmat luni ca sportul romanesc se afla, in prezent, intr-o situatie "destul de marginasa" in lumea sportului mondial, insa, apreciaza el, cu o strategie bine definita, se poate ajunge acolo unde se situa Romania acum 20, 30 de ani. …

- Primele carți de identitate electronice care conțin cip vor fi eliberate, miercuri, la Cluj Napoca. Proiectul pilot a fost lansat in luna august la Cluj Napoca, insa peste cateva luni ar putea fi extins la nivel national. Incepand cu ora 09:00 vor fi eliberate primele 100 de noi carti de identitate…

- Academia de Studii Economice din Bucuresti sustine ca este prima universitate din tara care intra in top 600, conform Times Higher Education World University Rankings, editia 2022, potrivit Agerpres. „Academia de Studii Economice din Bucuresti isi reconfirma, pentru al treilea an consecutiv, locul I…

- Universitatea de Medicina și Farmacie “Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca se situeaza pe locul al doilea in topul universitaților din Romania și este singura universitate de medicina și farmacie din țara listata printre cele mai bune 1000 de universitați din lume, in clasamentul World University Rankings…

- 21 de zimbri vor fi eliberați in doua zone din Munții Fagaraș. Evenimentul va avea loc la sfarșitul saptamanii sub supravegherea specialiștilor fundației Conservation Carpathia. Zimbrii au fost aduși din Germania, Marea Britanie, Suedia și județul Neamț. Animalele vor fi eliberate in doua zone de reintroducere…

- În prima zi de vineri a lunii august este celebrata, începând cu anul 2008, Ziua internationala a berii. În 2021, aceasta este marcata la data de 6 august. Ideea unei astfel de zile i-a apartinut lui Jesse Avshalomov, care, împreuna cu mai multi prieteni si împatimiti…

- Singura problema e ca nici nu am apucat bine sa plecam in vacanțe, nici nu am apucat sa ne relaxam așa cum visam de mai bine de un an și jumatate ca cele mai sumbre previziuni și-au facut apariția in cotidianul nostru. Și dintre toate știrile negative care ne inunda zilnic cunoștiința cea care ne spune…

- Campania de vaccinare impotriva COVID-19 in Romania se situeaza pe o panta descendenta. De pe primele locuri, la inceputul campaniei de vaccinare, Romania a ajuns acum la coada clasamentului din Uniunea Europeana. Doar Bulgaria a vaccinat mai puțin decat noi. Punctul maxim a fost in registrat la jumatate…