Universitatea București a anunțat cum se face admiterea în acest an Cele 19 facultati ale Universitatii din Bucuresti au stabilit modalitatile de admitere pentru cele doua sesiuni – iulie si septembrie – ale admiterii din acest an. Potrivit unui comunicat de presa al institutiei de invatamant superior, pentru sesiunea din iulie, inscrierea la facultatile Universitatii din Bucuresti se va putea face atat online, cat si fizic, in perioada 3-26 iulie 2023, iar data limita de afisare a rezultatelor finale este 29 iulie 2023. Cinci forme de admitere Pentru sesiunile din acest an de admiterii la Universitatea din Bucuresti, in ceea ce priveste studiile universitare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Robert Isztoica a fost abandonat la 5 ani de parinti si s-a plimbat prin mai multe centre de plasament, inclusiv la Gherla, ajungand si in grija unor asistenti maternali. Azi, la 23 de ani, tanarul a terminat o facultate, cea de Sociologie si Asistenta Sociala si urmeaza in prezent Facultatea de Drept.…

- Titlul insemnarilor de fata pare sa contrazica sirul succeselor care au bucurat prima tinerete a acestui muzician legendar. In ultimul an la Liceul National din Iasi, Antonin Ciolan stapanea trei instrumente: vioara, pianul si „bagheta". Am folosit ghilimele pentru ca din povestirile sale de mai tarziu,…

- Maine, 15 decembrie 2022, Facultatea de Istorie si Stiinte Politice FISP din cadrul Universitatii "Ovidius" Constanta UOC organizeaza alaturi de Editura Humanitas lansarea cartii "Revolutia Greaca de la 1821 pe teritoriul Moldovei si Tarii Romanesti".Autorul lucrarii este Tudor Dinu, care a realizat…

- Conf. univ. dr. Carmen Cornelia Balan, distinsa reprezentanta a comunitatii academice sucevene, a trecut la cele veșnice, vineri, 25 noiembrie.Slujba de inmormantare va avea loc luni, 28 noiembrie 2022, de la ora 12:00.Absolventa a Universitatii Bucuresti, Facultatea de Filosofie, sectia Sociologie…

- Biblioteca Bucovinei „I. G. Sbiera", sub egida Consiliului Județean Suceava, in colaborare cu Colegiul Național „Mihai Eminescu" Suceava și Universitatea „Ștefan cel Mare" din Suceava – Facultatea de Istorie și Geografie, invita publicul luni, 28 noiembrie, ...

- Facultatea de Istorie și Științe Politice (FISP) a Universitații Ovidius din Constanța va susține luni, in colaborare cu Centrul Ceh din București, conferința „Europa ca sarcina”, transmite UOC intr-un comunicat de presa. „«Europa ca sarcina» este motto-ul președinției cehe a UE din acest an și o trimitere…

- Facultatea de Istorie si Stiinte Politice FISP din cadrul Universitatii Ovidius din Constanta UOC , in parteneriat cu Centrul Ceh din Bucuresti organizeaza luni, 21 noiembrie 2022, conferinta cu titlul "Europa ca sarcina".Evenimentul va avea loc incepand cu ora 12.00, in Sala Senatului din Campusul…

- Originar din Gorj (Baia de Fier), Aurel Turbaceanu a fost student al Universitatii din Bagdad - Facultatea de Litere si Filosofie, perioada in care l-a cunoscut pe Saddam Hussein, student al Facultatii de Drept din cadrul aceleiasi universitati. Turb...