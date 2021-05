Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea „Constantin Brancusi” (UCB) din Targu Jiu ar putea sa ramana fara cursurile de masterat de la toamna. Ele vor ramane in functie de clasificarea unitatii de invatamant superior. Conducerea UCB spune ca nu va ramane fara aceste cursuri....

- Universitatea „Constantin Brancusi” din Targu Jiu a primit in acest an mai putine fonduri de la Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului. Deputatul PSD, Vasile Popeanga, a adresat o interpelare ministrului Daniel Funeriu avertizand...

- Universitatea „Constantin Brancusi” (UCB) din Targu Jiu va intra intr-un consortiu universitar cu Universitatea „Babes-Bolyai” (UBB) din Cluj-Napoca. Acest lucru este sustinut de deputatul PSD, Vasile Popeanga, iar decizia ar fi fost luata dupa ce un...

- „Vocea UCB” solicita Curtii de Conturi sa verifice modul in care au fost facute achizitiile publice in Universitatea „Constantin Brancusi” din Targu Jiu pe perioada mandatului lui Adrian Gorun, rectorul institutiei. Felul in care au fost facute achiz...

- Locurile scoase la admitere de Universitatea „Constantin Brancusi” (UCB) din Targu Jiu pentru anul universitar viitor vor fi reduse considerabil. Conducerea institutiei spune ca numarul de locuri va fi diminuat pentru unele programe pentru ca se are...

- Anul universitar 2011-2012 la Universitatea „Constantin Brancusi” (UCB) aduce specializari mai putine si taxe de studiu mai mari. Senatul institutiei de invatamant superior din Targu Jiu a aprobat in sedinta din 25 februarie cuantumul taxelor de scol...

- Universitatea „Constantin Brancusi” (UCB) din Targu Jiu va fuziona pana in luna septembrie a acestui an cu una dintre universitatile de prestigiu din tara. Adrian Gorun, rectorul UCB, spune ca la ora actuala sunt discutii in acest sens cu Universitat...

- Universitatea „Constantin Brancusi“ din Targu-Jiu va fuziona cu o alta institutie de invatamant superior la inceputul acestui an universitar. Reprezentantii UCB confirma discutiile cu Universitatea din Craiova, dar spun ca fuziunea mai este discutata...