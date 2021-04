Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 24 de ore, in județul Suceava s-a inregistrat o creștere semnificativa ca numarului de cazuri noi de coronavirus. De luni și pana marți, in județ au fost raportate 95 de noi imbolnaviri cu virusul Sars-Cov-2. La raportarea de luni au fost 30 de cazuri de Covid. Pana astazi, 16 martie, pe…

- Mai multe localitați din județul Arad, printre care și reședința de județ, intra in scenariul roșu, dupa ce incidența cazurilor de Covid a depașit 3 la mia de locuitori. Potrivit autoritaților din...

- Numarul cazurilor de COVID-19 a crescut in aceasta saptamana cu 22,93% fața de saptamana precedenta. Potrivit unei analize comparative realizata de G4Media.ro pentru perioada 20-25 februarie fața de 13-18 februarie, 3.249 de infectari in plus au fost confirmate. Daca in cele șase zile din perioada 13-18…

- Numarul cazurilor de COVID inregistrate pe teritoriul Romaniei a ajuns ieri, 23 februarie, la 784.711. In jurul orei 13:00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța noile cazuri de imbolnaviri, numarul actualizat de decese și situația pe județe. De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare…

- 136 de cazuri de COVID-19 cu tulpina UK, mai contagioasa, au fost depistate pana acum in Romania, cele mai multe la persoane care nu au calatorit in strainatate și care nu au avut contact cu cineva care sa fi fost plecat de curand din țara, precizeaza g4media . Ministerul Sanatații a anunțat ca pana…

- Romania a inregistrat 2.415 de cazuri noi de infectare cu coronavirus, la un numar aproape 22.000 de teste. Cel mai mare numar de infecții a fost raportat la București, 415, urmat de Timiș cu 212. De altfel, județul Timiș este singurul care a ramas cu incidența de scenariu roșu. Citește și: 2.415 cazuri…

- HARTA| Lista actualizata a cazurilor active de COVID-19 și INCIDENȚA pe fiecare LOCALITATE din județul Alba, in ultimele 14 zile, in perioada 28 ianuarie – 10 februarie 2021 HARTA| Lista actualizata a cazurilor active de COVID-19 și INCIDENȚA pe fiecare LOCALITATE din județul Alba, in ultimele 14 zile,…

- 59 de cazuri de COVID-19 cu tulpina UK, mai contagioasa, au fost depistate pana acum in Romania, cele mai multe la persoane care nu au calatorit in strainatate si care nu au avut contact cu cineva care sa fi fost plecat de curand din tara. Tulpina UK Infogram Primul caz a fost confirmat in 8 ianuarie,…