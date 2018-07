Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea „Babes-Bolyai” (UBB) Cluj-Napoca a anuntat contestarea metodologiei de clasificare si ierarhizare a universitatilor romanesti propusa de Ministerul Educatiei Nationale, sustinand ca aceasta este complet gresita iar demersul vizeaza siguranta nationala, transmite corespondentul MEDIAFAX

- Ministrul de Externe Teodor Melescanu a anuntat luni ca ambasadorul Statelor Unite in Romania, Hans Klemm, va fi inlocuit de o persoana care cunoaste limba romana, fara sa dezvaluie, insa, identitatea acesteia, titreaza News.ro . „Asteptam sa vedem daca i se ofera agrementul si dupa aceea va pot spune…

- Prim-ministrul Viorica Dancila l-a primit marti, la Palatul Victoria, pe ministrul de externe muntenegrean, Srdjan Darmanovic, aflat in vizita oficiala la Bucuresti, context in care premierul roman a subliniat importanta majora a optiunii strategice clare de aderare a Muntenegrului la NATO si a reconfirmat…

- Citeste si: BVB: scadere de 16% a tranzactiilor cu actiuni pe fondul incertitudinilor cu privire la Pilonul II de pensii Atentie la neatentie! Ministrul de finante, miercuri: „Vom iesi cu un concept nou la Pilonul II“. Cu doar 24 de ore in urma, vicepremier: Nu exista niciun proiect Fondul Proprietatea:…

- Presedintele Klaus Iohannis a fost dezinformat in ceea ce priveste fondurile europene, in conditiile in care rata de absorbtie este de peste 17%, iar suma totala este de 5,254 miliarde euro, a afirmat miercuri ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, in cadrul unei conferinte de presa. Presedintele…