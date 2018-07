Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea „Babes-Bolyai” (UBB) Cluj-Napoca a anuntat contestarea metodologiei de clasificare și ierarhizare a universitaților romanești propusa de Ministerul Educației Naționale, sustinand ca aceasta este complet gresita iar demersul vizeaza siguranța naționala.Citește și: Mircea Geoana…

- Conducerea celei mai mari universitati din Romania considera ca metodologia propusa de Ministerul Educatiei Nationale este una complet gresita. Universitatea Babes-Bolyai (UBB) ocupa prima pozitie din Romania in clasamentul global al universitatilor (CWUR World University Rankings), dat publicitatii…

- Aplicatia pentru telefoanele mobile „PsyPills”, realizata de psihologi ai Universitatii „Babes-Bolyai” (UBB) Cluj-Napoca, este in Top 50 al aplicatiilor din Romania dedicate stilului de viata, aceasta avand scopul de a reduce emotiile negative nesanatoase, informeaza Mediafax.Potrivit unui comunicat…

- Universitatea „Babes-Bolyai” (UBB) Cluj-Napoca scoate la concurs, pentru anul universitar 2018 – 2019, peste 8.000 de locuri bugetate la licenta, master si doctorat, cu 271 mai putine fata de anul trecut din cauza Ministerului Educatiei Nationale, ceea ce ar putea afecta anumite proiecte.…

- Satmareanca Biro Annamaria, a primit marți, 8 mai, medalia „Arany Janos”, distincție acordata de Academia Ungara de Științe pentru cercetatorii maghiari din afara țarii vecine. Biro Annamaria a absolvit Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, profil maghiara-germana. Din 2004 a urmat cursurile…

- Avand in vedere masurile controversate luate de ministrul Valentin Popa, care au afectat grav sistemul de invațamant superior din Romania, reprezentanții conducerii Universitații din București solicita demiterea ministrului Educației, Valentin Popa. Preluam, anexat acestui comunicat, textul scrisorii…

- Conducerea Universitatii ”Babes-Bolyai” (UBB) Cluj-Napoca se afla, luni, in greva japoneza, rectorul Ioan Aurel Pop si prorectorii purtand banderole albe pe brat in semn de protest fata de reducerea locurilor la admiterea in anul universitar 2018-2019, dar si de solidaritate cu studentii. Reprezentantii…

- Conducerea Universitatii „Babes-Bolyai” (UBB) Cluj-Napoca recomanda cadrelor didactice sa se solidarizeze cu greva japoneza a studentilor, in semn de protest fata de reducerea locurilor la admitere pentru anul universitar 2018 – 2019 decisa de Ministerul Educatiei Nationale.