- ADVERSARI… Federația Romana de Handbal a anunțat programul și locul de disputare a barajului de menținere/promovare in Liga Zimbrilor. Turneul se va desfașura la Alexandria, in perioada 19-21 mai, iar CSM Vaslui va intalni in primul joc CSM Fagaraș, urmand ca apoi sa infrunte CSM Alexandria și Poli…

- Echipa masculina de hanfbal CSM Constanta s a calificat astazi in finala mare a Cupei Romaniei, dupa ce a invins in semifinale CSU din Suceava, scor final 42 39, dupa patru reprize de prelungiri Dupa 60 de minute, scorul la fost 27 27 17 15 la pauza pentru CSM Constanta .Formatia de pe litoral a condus…

- Dupa ce in urma cu cateva etape, Universitatea Cluj și-a asigurat prezența in sezonul viitor al Ligii Zimbrilor, saptamana trecuta a fost randul celor de la CSM Sighișoara sa iși „rezerve biletele” pentru prima liga. In partida disputata joi, CSM Sighișoara s-a impus in fața celor de la CSM Reșița,…

- Cristi Ghița este cel mai bun marcator al Potaissei Turda din acest sezon al Ligii Zimbrilor. Jucatorul nascut la Bacau a ajuns la „cota 100”, dupa partida de ieri, terminata la egalitate de Turda, 30-30, la Buzau. TOP 10 marcatori: Cristi Ghița – 100 Janja Vojvodic – 80 Huba Talas – 78 Roland Thalmaier…

- Sambata și duminica s-au desfașurat partidele etapei cu numarul XXIV, din cadrul Ligii Zimbrilor. Etapa a inceput la Suceava, unde Potaissa Turda s-a impus in fața celor de la CSU, scor 29-28, la capatul unei partide extrem de spectaculoasa. La București, CSM-ul nu a avut probleme in fața celor de la…

- SUCCES… Etapa a 24-a a Ligii Zimbrilor la handbal masculin a fost cum nu se poate mai favorabila echipei CSM Vaslui. Baieții pregatiți de Bogdan Pralea și Sebastian Hagiu au trecut sambata, cu scorul 29-27 (16-14), de Politehnica Timișoara, in vreme ce CSU Suceava a pierdut cu Turda (28-29), iar CSM…

- Au mai ramas trei etape de disputat din ediția de campionat 2022-2023, in care echipa locala, CSU din Suceava, este prinsa in vartejul luptei pentru evitarea barajului de menținere in Liga Zimbrilor, alaturi de CSM Bacau, HC Buzau, CSM Vaslui și SCM Politehnica Timișoara. De aceea, o victorie ...

Formatia UTA Arad a invins, sambata, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, echipa Universitatea Cluj, in etapa a doua din play-out-ul Superligii.Golurile au fost marcate de Postolachi (23) si Milosevic (26), conform Mediafax.