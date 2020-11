Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae N. Mihaileanu n. 28 noiembrie 11 decembrie 1912, Constanta, Romania ndash; d. 1998 a fost un profesor de matematica. A activat la catedra de geometrie diferentiala si topologie de la Facultatea de matematica mecanica a Universitatii din Bucuresti, unde a predat geometria analitica si elemente…

- Carp este profesor la Facultatea de Stiinte Politice a Universitatii din Bucuresti si director al Scolii Doctorale de Stiinte Politice. Are un masterat in studii europene si relatii internationale la Institut Europeen des Hautes Etudes Internationales (1996) si este doctor in drept al Universitatii…

- Primarul Allen Coliban si-a mistificat CV-ul in privinta absolvirii Facultatii de Automatica si Cibernetica din Bucuresti. Nu numai ca nu a absolvit-o, ba chiar a fost exmatriculat! Acuzatiile vin din partea a doi profesori universitari din Bucuresti: Ciprian Dobre, care este prodecan la Facultatea…

- Ecourile scrutinului din 27 septembrie continua sa se faca auzite. Horea Mihai Badau, lector universitar doctor la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicarii din cadrul Universitații din București, dar și Profesor-cercetator la Universitatea din Nisa, a postat, pe blogul sau, o analiza plina de…

- Radu, student la Facultatea de Cibernetica de la Academia de Studii Economice, este unul dintre tinerii care regreta ca, la școala și in liceu, lui și colegilor sai li s-a vorbit prea puțin despre democrație, alegeri și drepturi. Mai mulți tineri au explicat pentru platforma de educație Școala 9, ce…

- Ieri seara, 16 septembrie 2020, la ora 23:00 a debutat emisiunea Wednesday Student Show pe Link Press TV. Emisiunea va fi realizata saptamanal exclusiv de catre studenți ai Facultatii de Jurnalism și Științe ale Comunicarii, din cadrul Universitații din București și este o premiera naționala in…

- Poetul Ioan Alexandru (numele la nastere: Ion Sandor) s-a nascut la 25 decembrie 1941, in localitatea Topa Mica, judetul Cluj. A absolvit Liceul „G. Baritiu” din Cluj (1958-1962); a studiat la Facultatea de Filologie a Universitatilor din Cluj (1962) si Bucuresti (1964-1968). A fost asistent la Facultatea…

- Profesorul Gologan a absolvit facultatea de matematica in 1976 cu specializarea analiza matematica, lucrarile de diploma si specializare fiind realizate sub indrumarea profesorului Ciprian Foias, a carui personalitate si talent matematic i-a calauzit intreaga cariera si domeniu de cercetare. Doctoratul…