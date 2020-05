Stiri pe aceeasi tema

- O platforma stiintifica dedicata Covid-19 a fost lansata de Institutul Cultural „Yunus Emre”, care invita specialisti din intreaga lume sa contribuie cu articole, opinii si sugestii, potrivit news.ro.Platforma face parte din Proiectul de Cooperare Academica si Stiintifica din Turcia (TABIP),…

- Ministrul Sanatatii Nelu Tataru a declarat vineri ca in acest moment sunt peste 3 mii de cazuri confirmate cu coronavirus in Romania si 116 decese, varsta medie a deceselor fiind de 66 de ani. De asemenea, oficialul a precizat ca sunt trei focare de infectie, la Suceava, Arad si Deva. De la ultima informare,…

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale pune la dispozitia micilor producatori, incepand de luni, platforma online www.rndr.ro/legume – unde acestia vor putea completa cantitatile de legume disponibile, in vederea facilitarii unui dialog cu marile lanturi de retail, a anuntat MADR. Masura are…

- O noua platforma dedicata invatarii la distanta in Romania, sub forma unui hub de informatii si unelte, a fost lansata de Google, menit sa ajute profesorii pe perioada crizei cauzate de virusul COVID-19, potrivit unui comunicat de presa al companiei, transmis luni Agerpres. G Suite for Education este…

- Facebook nu va include mesajele politice sponsorizate create de influenceri in categoria dedicata publicitatii electorale. Compania actualizeaza in prezent o lista publica de reclame ale unor politicieni si partide politice, anunța MEDIAFAX.Candidatul la alegerile prezidentiale Michael Bloomberg…

- Majoritatea adultilor consuma știri pe rețelele de socializare, in țarile dezvoltate, si noi forme de media vor aparea in curand, odata cu avansul tehnologic. Ca urmare a dezvoltarii tehnologice, in tarile dezvoltate, 62% dintre adulti consuma stiri pe retelele de socializare, ceea ce este nou....

- Primaria Sebeș a depus pentru finanțare europeana nerambursabila, prin Programul Operațional Capacitate Administrativa 2014-2020, proiectul ”Administrație deschisa pentru cetațenii municipiului Sebeș”, in valoare totala de 2.992.742,08 lei. Prin intermediul proiectului vor fi realizate, cu bani europeni,…