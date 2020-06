Universal Music Group relanseaza EMI Records. Rebecca Allen a fost desemnata presedinte

Stiri pe aceeasi tema

- Evenimentul „Freddie Mercury Tribute Concert for AIDS Awareness” care a avut loc la Londra în 1992 este disponibil weekendul acesta pe canalul de YouTube al trupei Queen.Difuzarea concertului este facuta în scop caritabil. Donatiile înregistrate vor merge catre Organizatia…

- ​Compozitorii britanici au generat anul trecut drepturi de autor în valoare record de 811 milioane de lire sterline, reprezentând o crestere de 8,7% fata de intervalul anterior, scrie Variety.PRS for Music, organizatia care reprezinta drepturile textierilor, compozitorilor si caselor…

- Brian May, 72 de ani, fostul chitarist al legendarei trupe Queen a ajuns de urgența la spital, dupa ce a suferit un accident ”intr-un moment prea entuziast de gradinarit”.Anunțul a fost facut chiar de catre Brian May pe pagina sa de Facebook. Aceasta a postat o fotografie cu el purtand o masca de protecție,…

- Maratonul muzical numit „One World: Home Together” a fost difuzat de cele mai mari canale de televiziune americane, precum și de YouTube, Instagram, Facebook și Twitter. Timp de opt ore, Elton John, Paul McCartney, Stevie Wonder, Lady Gaga, Celine Dion, Billy Elish și alte vedete au cintat n fața publicului.…

- Elton John, Pharrell Williams, Chris Martin, Paul McCartney, Billie Eilish, Celine Dion, Shawn Mendes, Camila Cabello, Usher, Stevie Wonder, Alicia Keys, Rolling Stones și alte vedete internaționale.

- Reprezentația s-a incheiat in urma cu cateva ore, fiind transmis online. Concertul a durat circa 8 ore și a fost susținut de zeci de vedete internaționale, care au cantat din casele lor, in sprijinul luptei contra Covid-19. Concertul a fost organizat de Organizația Mondiala a Sanatații și Global Citizen,…

- „Evenimentul, organizat de Global Citizen in colaborare cu Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) si cantareata Lady Gaga, isi doreste sa fie „un moment de unitate mondiala in lupta impotriva COVID-19”, a afirmat directorul Global Citizen, Hugh Evans. Printre vedetele care vor participa se numara Taylor…

- Formatia Rolling Stones va participa la un spectacol special, ce va reuni numeroase alte vedete, difuzat in toata lumea sambata, in sprijinul personalului sanitar angrenat in lupta contra coronavirusului, relateaza vineri AFP. Evenimentul, organizat de Global Citizen in colaborare cu Organizatia Mondiala…