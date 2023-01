Stiri pe aceeasi tema

- Indicele de perceptie a coruptiei (CPI), calculat anual de organizatia neguvernamentala pentru drepturile omului Transparency International, arata ca in 2022 majoritatea tarilor nu au reusit sa opreasca fenomenele legate de coruptie. Conform unui comunicat de presa difuzat marti de organizatie, pentru…

- Prin intermediul retelei EURES Romania, angajatorii din Spatiul Economic European ofera 991 locuri de munca vacante, in domeniile: -Irlanda – 907:asistent vanzari,macelar, ajutor bucatar și asistent manager ; -Danemarca – 30:ingrijitor persoane; -Finlanda – 40:muncitori necalificat; -Norvegia –12:muncitor…

- TIFF va oferi cinefililor la ediția din 2023, un program dedicat cinematografiei din țarile nordice, in urma unei colaborari cu Festivalul de Film Goteborg din Suedia și cu alte instituții de cinematografie din Danemarca, Finlanda, Norvegia și Islanda.

- La ediția din acest an a Festivalului Internațional de Film Transilvania (TIFF) vor fi proiectate peste 25 de filme in cadrul Focus Nordic, un program dedicat dedicat cinematofgrafiei din țarile nordice: Suedia, Danemarca, Finlanda, Norvegia și Islanda.

- Festivalul Internațional de Film Transilvania, ediția 2023, ce se va desfașura intre 9 și 18 iunie la Cluj-Napoca, anunța Focus Nordic, un program complex, cel mai mare de acest fel din istoria TIFF, dedicat unei cinematografii europene bogate, diverse și inovatoare, cea din țarile nordice: Suedia,…

- Șeful guvernului de la Londra, Rishi Sunak, a declarat luni, 19 decembrie, la summit-ul liderilor Forței Expediționare Comune (JEF) din capitala Letoniei, ca orice apel al Rusiei la incetarea focului in Ucraina ar fi „fals” pentru ca va oferi posibilitatea ca forțele Moscovei sa se regrupeze, relateaza…

- Copiii ucraineni „ințeleg totul”, a transmis luni președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care a vorbit despre dorințele pe care le au de sarbatori, in contextul razboiului, transmite CNN . „Astazi, de Sfantul Nicolae, teroriștii ruși au oferit un cadou copiilor ucraineni cu noi lovituri. In scrisorile…

- Puterea medie de cumparare pe cap de locuitor in Europa in 2022 este de 16.344 EUR. Cu toate acestea, exista diferențe mari intre cele 42 de țari: Liechtenstein, Elveția și Luxemburg au o putere de cumparare semnificativ mai mare decat restul Europei, in timp ce puterea de cumparare in Kosovo, Moldova…