Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a publicat astazi, 24 septembrie, un nou plan de acțiune ambițios, menit sa impulsioneze, in urmatorii ani, uniunea piețelor de capital (UPC) ale Uniunii Europene. In prezent, prioritatea absoluta a UE este asigurarea faptului ca Europa se redreseaza in urma crizei economice fara precedent…

- Comisia Europeana a prezentat, astazi, un plan de reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera din UE cu cel puțin 55% pana in 2030, comparativ cu nivelurile din 1990, ca etapa preliminara catre atingerea obiectivului de neutralitate climatica pana in 2050. Astfel, Comisia a invitat Parlamentul și…

- Premierul grec Kyriakos Mitsotakis a cerut joi Uniunii Europene sa plaseze criza migratiei in centrul preocuparilor sale dupa incendiul din tabara de migranti Moria, din Grecia, relateaza AFP. Foto: (c) Ludovic Marin/Pool via REUTERS ''Europa trebuie sa treaca de la cuvinte de solidaritate…

- Comisia Europeana a prezentat joi un plan de actiune privind materiile prime critice, care analizeaza provocarile actuale si viitoare si propune actiuni de reducere a dependentei Europei de tarile terte, diversificind oferta provenita atit din surse primare, cit si din surse secundare si imbunatatind…

- Cetațeni care au o atitudine responsabila in ceea ce privește ecologia. Exista așa ceva. Iar ei sunt incluși intr-o inițiativa importanta a Uniunii Europene. Orasul Lahti din Finlanda ofera locuitorilor sai bilete de transport si produse alimentare. Drept recompense pentru un comportament eco-responsabil.…

- Comitetul Economic și Social European (CESE) sprijina o serie de propuneri ale Comisiei menite sa accelereze redresarea europeana, subliniind ca implicarea organizațiilor societații civile este esențiala. UE trebuie sa faca mai mult pentru redresarea in urma pandemiei de coronavirus și sa acționeze…

- Romania ocupa locul al noualea la nivelul Uniunii Europene in funcție de evoluția principalilor indici ai piețelor de capital in primele 6 luni ale anului, informeaza BVB, potrivit Mediafax.Creșteri de peste 5% s-au inregistrat pe segmentul de acțiuni listate la BVB in prima jumatate a anului…

- Presedintele Klaus Iohannis a avut, marti, o consultare bilaterala in format de videoconferinta cu presedintele Consiliului European, Charles Michel, in vederea pregatirii reuniunii Consiliului European care va avea loc pe 17 si 18 iulie la Bruxelles. Potrivit Administratiei Prezidentiale,…