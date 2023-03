Stiri pe aceeasi tema

- Peste 1.000 de dosare de dauna au fost deschise, in baza politelor de asigurare obligatorii si facultative pentru locuinte, in urma cutremurelor din ultima perioada care au afectat judetele Gorj, Cluj, Hunedoara, dar si Capitala, a anuntat, vineri, Uniunea Nationala a Societatilor de Asigurare si Reasigurare…

- Cutremurele din ultima perioada care au afectat județele Gorj, Cluj, Hunedoara, darși Capitala, demonstreaza cat de vulnerabili continuam sa fim. In urma acestor evenimente, pana la finalul lunii februarie, au fost deja deschise peste 1.000 de dosare de dauna, in baza polițelor de asigurare obligatorii…

- Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP) a prezentat joi rapoarte preliminare referitoare la cutremurele din zona Gorj inregistrate incepand cu 13 februarie. Pana in prezent, s-au produs 960 de seisme, cu magnitudini cuprinse intre 0,2 si 5,7. Potrivit specialistilor,…

- Continue reading Sute de cazuri de dauna au fost avizate pana in urma cu doua zile in trei județe din țara dupa cutremurele din ultimele zile, in Gorj, Cluj și Hunedoara, plus Capitala at Info real.

- 617 cazuri de dauna au fost avizate pana la data de 21 februarie 2023 in urma cutremurelor resimțite in mai multe județe (Gorj, Cluj, Hunedoara) și in București, in baza polițelor de asigurare obligatorii și facultative pentru locuințe, potrivit unei colectari de date realizate la nivelul companiilor…

- 617 cazuri de dauna au fost avizate pana la data de 21 februarie 2023 in urma cutremurelor resimțite in mai multe județe (Gorj, Cluj, Hunedoara) și in București, in baza polițelor de asigurare obligatorii și facultative pentru locuințe, potrivit unei colectari de date realizate la nivelul companiilor…

- In urma cutremurelor din județul Gorj, aproape 200 de dosare de dauna au fost deschise pana acum, produse in zilele de 13 și 14 februarie. Totodata, rezerva de daune pentru dosarele unde s-au facut deja constatari a crescut la 1,1 milioane de lei, au declarat luni oficialii PAID – societatea de asigurari…

- Socul cutremurelor nu trece in Oltenia. Un nou seism a avut loc, in aceasta dimineața, in județul Gorj. Magnitudinea inregistrata inițial a fost de 4,4 pe scara Richter, revizuita apoi la 4,3. De altfel, cutremurul de 5,7 de marți a avut peste 500 de replici.