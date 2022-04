Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana a anuntat duminica ca va aloca o noua tranșa de 50 de milioane de euro care va fi trimisa Ucrainei si Republicii Moldova, pentru a sprijini persoanele afectate de razboi, transmite dpa, citata de Agerpres . „In timp ce luptele grele si loviturile de rachete continua sa distruga infrastructura…

- ''Lucrul este aproape incheiat si in curand vom preda raspunsurile noastre reprezentantilor Uniunii Europene'', a explicat Zelenski.Chestionarul serveste drept baza pentru discutiile in vederea aderarii tarii la blocul comunitar.Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, i-a inmanat chestionarul…

- Comisia Europeana solicita din partea Consiliului UE mandat pentru negocierea unor acorduri de transport rutier cu Ucraina si Moldova. Intr-o propunere trimisa miercuri, Comisia propune sa inceapa negocierile cu Ucraina si Moldova pentru acorduri de transport rutier de marfuri intre Uniunea Europeana…

- Comisarul european pentru agricultura, Janusz Wojciechowski, a atras atentia joi ca pentru Uniunea Europeana va fi dificil sa gaseasca surse alternative pentru aprovizionarea cu cereale si oleaginoase pe care le importa pana in prezent din Ucraina si care sunt folosite in UE in mai multe sectoare agroalimentare,…

- Presedintele PNL, Florin Citu a afirmat, luni, 28 februarie, ca economia romaneasca poate pierde de pe urma aplicarii sancțiunilor asupra Rusiei daca nu se iau masuri corespunzatoare și a subliniat ca „nu este admisibil” ca Romania sa nu implementeze sancțiunile pentru ca are o situatie dificila. „Ar…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat sambata, la Conferinta pentru Securitate de la Munchen, ca Uniunea Europeana poate rezista fara gaz rusesc, dupa ce si-a incheiat pregatirile pentru eventualitatea sistarii livrarilor de gaze din Rusia, transmite dpa. „Astazi pot spune ca,…

- Comisia Europeana a autorizat promovarea greierelui de casa (Acheta domesticus) ca aliment nou in Uniunea Europeana, informeaza un comunicat de presa al Executivului comunitar. Anul trecut, UE a mai aprobat ca alimente și viermele galben uscat, precum și lacusta calatoare. Greierele de casa este a treia…