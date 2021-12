Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana vrea sa puna capat contractelor pe termen lung de import de gaze naturale, in cadrul tranzitiei sale verzi, ceea ce reprezinta o lovitura pentru principalul sau furnizor Rusia, transmite Bloomberg.

- Uniunea Europeana planuiește un termen limita dur pentru a pune capat contractelor pe termen lung de import de gaze naturale– o lovitura pentru principalul sau furnizor Rusia. Executivul comunitar vrea sa impiedice ca astfel de contracte sa fie prelungite dincolo de 2049, in cadrul unei reforme de amploare…

- Uniunea Europeana intentioneaza sa adopte o pozitia dura pentru a pune capat contractelor pe termen lung de import de gaze naturale, in cadrul tranzitiei sale verzi, ceea ce reprezinta o lovitura pentru principalul sau furnizor, Rusia, transmite Bloomberg.

- Ungaria se confrunta cu o penurie de faina. Companiile de morarit anunta scumpiri de 40%, iar poducatorii de paine vor ridica preturile cu peste 10%. Ungaria este in situatia aceasta desi este un stat propice agriculturii, investeste in acest sector, nu este sarac si nu este izolat de pietele externe.…

- In perioada pandemiei de coronavirus, numarul lucratorilor migranți moldoveni in Rusia a scazut din cauza faptului ca au inceput sa plece la munca in Uniunea Europeana. Despre acest lucru a declarat Viceprim-ministrul, Ministrul Afacerilor Externe și Integrarii Europene al Republicii Moldova, Nicu Popescu,…

- Statele Unite ale Americii ii atentioneaza pe aliatii din Uniunea Europeana ca Rusia ar putea lua in calcul o invazie a Ucrainei pe fondul escaladarii tensiunilor dintre Moscova si blocul comunitar pe tema migrantilor si a stocurilor de energie, scrie Bloomberg. Statele Unite monitorizeaza…

- Compania aeriana rusa Aeroflot a negat joi orice implicare in organizarea transportului in masa al migrantilor catre Belarus, transmite Reuters. Aeroflot a reactionat astfel la o stire potrivit careia Uniunea Europeana ar putea sanctiona compania in legatura cu criza migratiei de la frontiera dintre…

- Presedintele american Joe Biden a anuntat noi masuri pentru reglementarea problemelor intampinate de lantul de aprovizionare pe plan global, cu prilejul summitul liderilor G20 de la Roma, relateaza AFP. Presedintele a avut “un summit privind rezilienta lantului de aprovizionare global cu Uniunea Europeana…