Uniunea Europeană vrea să îşi reducă achiziţiile de gaze ruseşti cu două treimi până la sfârşitul acestui an Comisia Europeana, bratul executiv al UE, doreste sa inceteze cumpararea de combustibili fosili din Rusia inainte de 2030 si a prezentat un nou angajament de a-si reduce achizitiile de gaze rusesti cu doua treimi inainte de sfarsitul anului. Acest lucru ar fi realizat prin diversificarea furnizorilor sai, cresterea productiei de hidrogen din surse regenerabile si imbunatatirea eficientei energetice in gospodarii, a declarat marti Comisia, intr-un comunicat. Blocul de 27 de membri a fost aspru criticat pentru ca depinde prea mult de Rusia pentru energia necesara, in special in urma atacului neprovocat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana a prezentat marti un nou plan de reducere a dependentei sale de energia rusa, pe fondul invaziei Ucrainei de catre Moscova, al preturilor in crestere vertiginoasa si al unui potential embargou al titeiului rusesc, transmite CNBC. Comisia Europeana, bratul executiv al UE, doreste sa…

- ”Este necesar sa putem mentine sanctiuni de durata”, a justificat duminica, la postul ARD, ministrul german de Externe Annalena Baerbock. ”Nu este de niciun folos daca in trei saptamani descoperrim ca mai avem doar cateva zile de electricitate in Germana si trebuie sa revenim asupra acestor sanctiuni”,…

- Jason Furman, un reputat economist de la Universitatea Harvard și fost consilier al președintelui american Barack Obama, afirma ca economia Rusiei „este practic o benzinarie mare” și „incredibil de neimportanta pentru economia globala, cu excepția gazelor naturale și petrolului”,…

- Statele Unite si Uniunea Europeana au depus eforturi in aceste zile pentru a detensiona situatia din Ucraina, pe fondul unei prezente miltiare ruse sporite la granitele Kievului. Astazi este termenul avansat de o serie de servicii secrete occidentale ca o potentiala zi de interventie militara a Moscovei.…

- Cancelarul german, Olaf Scholz, a declarat luni în capitala Ucrainei ca admiterea acestei tari în NATO nu se afla pe agenda organizatiei, în pofida a ceea ce sugereaza Rusia în cererile ei privind garantiile de securitate, însa presedintele ucrainean, Volodimir Zelenskiy,…

- Președintele american Joe Biden a promis, luni, dupa discuția cu cancelarul german Olaf Scholz la Casa Alba, ca va opri gazoductul Nord Stream 2, care ar urma sa transporte gaz din Rusia pana in Germania, daca armata Moscovei traverseaza granița Ucrainei.

- Cancelarul german, Olaf Scholz, a anuntat miercuri seara ca va merge "in curand" la Moscova pentru discutii cu presedintele rus, Vladimir Putin, in incercarea de a dezamorsa criza din jurul Ucrainei, noteaza AFP. "Voi merge in Statele Unite", la 7 februarie, unde este programata o intalnire…

- Președintele Statelor Unite ale Americii, Joe Biden, îi va propune omologului sau rus, Vladimir Putin, „o cale diplomatica” pentru soluționarea crizei din Ucraina în cadrul convorbirii telefonice care urmeaza sa aiba loc joi, 30 decembrie curent, înaintea discuțiilor…