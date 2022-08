Stiri pe aceeasi tema

Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a afirmat marti, in interventia la summitul Platformei Crimeea, ca Uniunea Europeana nu poate accepta compromisuri in relatia cu Rusia, subliniind ca natiunile europene sunt pregatite sa sustina Ucraina pe termen lung, noteaza mediafax.

Presedinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a promis joi sa furnizeze sprijin Ucrainei ''la fiecare pas'' al drumului acestei tari catre integrarea in Uniunea Europeana, informeaza DPA.

Comisia Europeana a estimat marti ca Produsul Intern Brut al Uniunii Europene va scadea cu 0,6% - 1% in cazul in care Rusia va opri complet furnizarea de gaze in Uniunea Europeana si statele membre nu actioneaza inainte sa se intample asta, asa cum a cerut Bruxelles-ul miercuri, relateaza agentia…

Ucraina si Moldova vor fi „inrobite" de Uniunea Europeana, iar Moldova va fi anexata de Romania - sunt cateva dintre cel mai des intalnite dezinformari ale propagandei pro-Kremlin in legatura cu obtinerea de catre Ucraina si Moldova a statutului de candidate la aderare.

Balcanii de Vest au nevoie de un mesaj puternic din partea Uniunii Europene, in contextul dezbaterilor din UE cu privire la acordarea unui statut de candidat pentru Ucraina si Republica Moldova, a anuntat luni sefa diplomatiei germane Annalena Baerbock, informeaza dpa, potrivit Agerpres.

Situatia din Ucraina ar fi fost "exportata" spre Romania, daca aceasta nu era parte a Uniunii Europene, a atras miercuri atentia prim-vicepresedintele PNL Rares Bogdan, potrivit Agerpres.

Curtea de Apel din orașul ucrainean Liov a decis luni interzicerea Partidului Socialist pe care Consiliul de Securitate Naționala și Aparare il considera pro-rus, relateaza presa de la Kiev.

Cancelarul austriac Karl Nehammer a cerut duminica crearea pentru Ucraina a unei etape intermediare intre cooperare si statutul de membru cu drepturi depline al Uniunii Europene, transmite Reuters, potrivit Agerpres.