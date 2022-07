Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana va anunta miercuri planuri de urgenta privind diminuarea cererii de gaze in urmatoarele luni, avertizand tarile ca fara reduceri semnificative in prezent nu vor reusi sa-si asigure combustibilul in urmatoarea iarna, daca Rusia opreste livrarile, transmite Reuters. Europa se grabeste…

- UE mai pregatește niște sancțiuni pentru Rusia. Uniunea Europeana pregatește un al 7-lea pachet de sancțiuni impotriva Moscovei, dar este deja clar ca nu va reduce importurile de gaze rusești. Prea multe state membre nu se pot adapta suficient de repede, a declarat premierul ceh Petr Fiala pentru Reuters,…

- Presedintele rus Vladimir Putin a dispus joi preluarea consortiului Sakhalin Energy Investment Co de catre o alta companie, decizie ce ar putea afecta aprovizionarea Japoniei cu gaze naturale lichefiate (GNL) si sa puna mai multa presiune pe pretul acestor gaze pe piata mondiala, relateaza agentiile…

- In ciuda tuturor eforturilor facute pentru a majora exporturile de cereale ale Ucrainei, acestea se mențin la un nivel scazut. In primele 22 de zile ale lunii iunie, livrarile se ridicau la 1,11 milioane de tone de cereale, cu 44% mai putin decat in perioada similara a anului trecut, potrivit Reuters,…

- Polonia si Ucraina cresc productia de carbune termic, cel mai poluant combustibil fosil, pregatindu-se pentru lunile mai reci, in timp ce Europa se confrunta cu o criza de securitate energetica accentuata de razboiul din Ucraina, transmite Reuters.

- Comisia a declarat tarilor, luna trecuta, ca companiile europene ar putea sa plateasca gazele rusesti fara a incalca sanctiunile UE impotriva Moscovei, dar numai daca vor respecta anumite conditii, dupa ce Rusia a cerut cumparatorilor straini sa inceapa sa plateasca gazele in ruble, in caz contrar riscand…

- Publicatia The Economist scrie, azi, ca economia Rusiei si-a revenit. Saptamanalul britanic a avertizat din aprilie ca, in pofida sanctiunilor „fara precedent", economia Rusiei nu a intrat in colaps, asa cum se anticipa. Dupa luni de sanctiuni, rubla s-a apreciat, fiind chiar mai bine cotata decat inainte…

- Porturile Mariupol, Berdiansk si Skadovsk de la Marea Azov, precum si portul Herson de la Marea Neagra au fost inchise, in mod oficial, de Ucraina „pana la restabilirea controlului”, ele fiind capturate de fortele rusesti, a anuntat Ministerul ucrainean al Agriculturii, transmite Reuters. „Adoptarea…