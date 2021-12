Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana analizeaza posibilitatea de a dobandi noi puteri, inclusiv cea de a controla exporturile, care i-ar oferi capacitatea de a proteja lantul de aprovizionare al blocului comunitar in perioade de criza, transmite Bloomberg, potrivit Agerpres. Comisia Europeana, Executivul comunitar,…

- Comisia Europeana a anunțat duminica un acord cu grupurile Pfizer/BioNTech pentru a livra statelor membre 20 de milioane de doze suplimentare de vaccin anti-Covid-19 in prima jumatate a anului 2022, pentru a facilita campaniile de vaccinare. Executivul de la Bruxelles a precizat ca a activat și o „prima…

- Aproape 4,1 milioane de persoane care lucreaza pentru aplicatiile de ride-hailing sau care livreaza mancare ar putea fi reclasificate ca angajati potrivit unui plan avut in vedere de Comisia Europeana destinat imbunatatirii drepturilor angajatilor din sectorul economiei informale. Uniunea Europeana…

- Uniunea Europeana (UE) va recomanda ca valabilitatea certificatelor de vaccinare contra Covid-19 sa fie limitata la 9 luni pentru calatoriile in interiorul blocului comunitar și va propune, de asemenea, acordarea de prioritate calatorilor vaccinați, potrivit Bloomberg . Comisia Europeana va propune…

- Creșterea economiei Romaniei, sub așteptari! Criza politica și valul 4 al pandemiei, principalele cauze. In trimestrul al treilea, economia Romaniei s-a dezvoltat sub așteptari, dat fiind faptul ca pandemia, majorarea prețurilor la energie și perturbarile intervenite in lanțurile de aprovizionare au…

- Creșterile prețurilor la energie nu sunt cauzate in principal Green Deal sau Fit for 55, este un context cu totul și cu totul mai larg din punct de vedere international, precum și anumite jocuri dinspre Est, de la Gazprom, și cererea crescuta in Asia, a spus Cristian BUȘOI, Președintele Comisiei pentru…

- Certificatul digital al UE privind COVID este un succes la nivel mondial. Documentul a devenit un standard global cu peste 591 de milioane de certificate, anunța Comisia Europeana. Luni, Comisia Europeana a adoptat un raport referitor la certificatul digital al UE privind COVID și la punerea sa in aplicare…

- Executivul UE a declarat ca masurile ar putea reduce la jumatate documentele vamale si ar putea reduce cu 80% controalele la carne, lactate si alte produse alimentare care vin in Irlanda de Nord din Marea Britanie. Noile norme UE ar asigura ca fluxul de medicamente, in special genericele, sa nu fie…