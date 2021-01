Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana va cere explicatii de la grupul farmaceutic Pfizer pentru noile intarzieri ce vor aparea saptamana viitoare in livrarea vaccinurilor COVID-19 pentru tarile membre ale Uniunii Europene, a anunțat vineri un purtator de cuvant al Executivului comunitar, transmite Reuters, preluata de…

- Compania germana BioNTech estimeaza ca poate produce doua miliarde de doze de vaccin anti-Covid in 2021, peste obiectivul anterior, de 1,3 miliarde de doze, informeaza Agerpres, care citeaza AFP. Estimarea se bazeaza pe ”noul standard” care permite extragerea a șase doze din fiola in loc de cinci, dar…

- Vlad Mixich, expert in politici de sanatate, demonteaza un fake news si sustine ca producatorii vaccinurilor anti-COVID nu au primit imunitate in tarile Uniunii Europene, inclusiv Romania, asa cum se intampla in Statele Unite.Romania a vaccinat peste 100.000 de cadre medicale de la inceputul campaniei,…

- Comisia Europeana a aprobat, miercuri seara, primul vaccin impotriva coronavirusului, produs de companiile Pfizer si BioNTech, a anuntat luni seara presedintele institutiei, Ursula von der Leyen. „Astazi, adaugam un alt capitol important in lupta noastra impotriva Covid-19. Am luat decizia de a pune…

- In plina pandemie de COVID-19, americanii stau cu ochii pe Uniunea Europeana. Jurnaliștii de la CNN au observat ca intre cele 27 de state membre au existat, in ultima vreme, mai multe neințelegeri. Situația tensionata ar putea fi salvata de campania de vaccinare impotriva noului coronavirus, cred ziariștii…

- Comisia Europeana urmeaza sa semneze un acord pentru livrarea a 160 de milioane de doze din vaccinul candidat al companiei farmaceutice Moderna, a anunțat Ursula von der Leyen, conform Agerpres.„Ma bucur sa anunt ca vom aproba maine (miercuri - n.r.

- Vaccinarea impotriva virusului SARS-CoV-2 poate incepe pentru tarile Uniunii Europene in primul trimestru al anului viitor, spune Andrea Ammon, seful Centrului European pentru Prevenirea si Controlarea Bolilor (ECDC), transmite Euronews. Citește și: Ne așteapta o iarna de COȘMAR: agricultura…

- Livrarea unor potentiale vaccinuri impotriva COVID-19 catre statele UE ar putea incepe in mod serios in aprilie 2021, a declarat miercuri presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care a avertizat ca evolutia pandemiei de COVID-19 in UE este „alarmanta”.