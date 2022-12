Uniunea Europeană vrea ca bateriile să poată fi schimbate cu uşurinţă Daca va fi adoptata, viitoarea legislatie le va pune producatorilor la dispozitie trei ani si jumatate pentru a gandi un nou design al produselor vandute, care sa faca in asa fel incat utilizatorii sa poata schimba bateriile cu usurinta. In urma cu mai multi ani, inlocuirea bateriilor reprezenta norma – majoritatea telefoanelor mobile aveau baterii care puteau fi pur si simplu scoase si inlocuite. In ultima vreme, producatorii trecut la designuri in care bateriile nu pot fi scoase decat de un specialist dintr-un service. Legislatia europeana nu se opreste, insa, doar la telefoanele mobile, ci… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

