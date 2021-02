Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana, acuzata de lentoare in gestionarea pandemiei de coronavirus, va accelera procedura de autorizare a variantelor imbunatatite a vaccinurilor impotriva noilor tulpini ale virusului, a anuntat duminica aceasta comisarul european pentru sanatate si siguranta alimentara, Stella Kyriakides,…

- Uniunea Europeana va cere companiilor farmaceutice care produc vaccinuri impotriva COVID-19 pe teritoriul sau sa inregistreze in prealabil exporturile catre terte tari, a declarat luni agentiei Reuters un oficial de la Bruxelles. Masura urmeaza sa fie adoptata dupa ce AstraZeneca a anuntat vineri o…

- Uniunea Europeana a criticat aprobarea rapida de catre autoritatile britanice a vaccinului impotriva COVID-19 produs de Pfizer-BioNTech, sustinand ca procedura europeana, desi putin mai lenta decat cea britanica, este mai riguroasa, relateaza Reuters. Regatul Unit a devenit miercuri prima tara din lume…

- Agentia Europeana a Medicamentelor (EMA), care examineaza in prezent cereri de autorizare a trei vaccinuri candidate impotriva covid-19, a anuntat luni ca ar putea aproba primele vaccinuri impotriva covid-19 pana la sfarsitul anului sau inceputul lui 2021, relateaza AFP. Citește și: Ne așteapta…

- Medicul militar Valeriu Gheorghița, coordonator al campaniei de vaccinare anti-COVID din Romania, a declarat la Digi24 ca vaccinul va fi gratuit și nu va fi condiționat sau obligatoriu. Coordonatorul campaniei de vaccinare anti-COVID-19 din Romania spune ca strategia de vaccinare a Romaniei este finalizata,…

- Vești bune de la Bruxelles. Uniunea Europeana ar putea da unda verde comercializarii vaccinurilor Pfizer și Moderna in a doua jumatate a lunii decembrie. O spune președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, potrivit careia totul depinde de rezultatele evaluarii pe care Agenția Europeana a Medicamentelor…