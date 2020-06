Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, participa, vineri, la reuniunea Consiliului European in format videoconferinta, context in care va puncta faptul ca toate statele membre au nevoie de sprijin financiar in procesul de recuperare economica, informeaza Agerpres.Potrivit unui comunicat al Administratiei…

- Parlamentul European solicita Consiliului European „sa prezinte cu promptitudine o poziție privind formatul și organizarea Conferinței” , astfel incat vocile cetatenilor europeni sa fie auzite. COVID-19 a adus la suprafata deficiențele instituționale ale Uniunii Europene. Intr-o rezoluție adoptata cu…

- Salariile minime in statele membre ale Uniunii Europene (UE) au variat de la 312 EUR la 2,142 EUR in luna ianuarie 2020, conform datelor Eurostat. In Romania, salariul minim este de 2.230 lei, adica, aproximativ, 460 EUR, care ne pozitioneaza mult sub media europeana. Inca de la inceputul anului,…

- Cei 27 de lideri ai Uniunii Europene (UE) au cerut joi Comisiei Europene (CE) sa pregateasca un plan de iesire din criza si au amanat deciziile dificile privind solidaritatea, pe care tarile din sudul continentului o solicita celor nordice, transmite AFP. Acest plan ar urma sa includa…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca va sustine crearea unui fond de redresare economica de care sa poata beneficia toate statele membre ale Uniunii Europene si a mentionat si importanta politicii de coeziune a UE. Seful statului a vorbit inaintea unei videoconferinte cu membrii Consiliului…

- Seful statului va participa, joi, la o noua videoconferința cu membrii Consiliului European, dedicata stabilirii unei foi de parcurs privind masurile de redresare economica, in contextul pandemiei de coronavirus.Presedintele a aratat, intr-o declaratie la Palatul Cotroceni, ca foaia comuna de parcurs…

- Presedintele Klaus Iohannis participa, joi, la videoconferinta Consiliului European pe tema masurilor privind gestionarea pandemiei COVID-19. Este cea de-a patra videoconferinta pe aceasta tema a liderilor statelor si guvernelor din Uniunea Europeana. Inaintea ședinței, președintele a declarat ca va…

- „Europa are nevoie de un nou Plan Marshall. Vom avea nevoie de investiții publice și private uriașe pentru reconstruirea economiei și crearea de noi locuri de munca. Cheia este un nou și puternic buget multianual al Uniunii Europene”, a declarat Ursula von der Leyen in sala de presa a Comisiei UE intr-o…