- Presedintele american Joe Biden urmeaza sa o primeasca vineri, la 10 martie, pe presedinta Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen, anunta joi, intr-un comunicat, Casa Alba, relateaza AFP. Cei doi urmeaza ”sa analizeze cooperarea puternica intre Statele Unite si Uniunea Europeana in sustinerea Ucrainei”…

- Aceasta a zecea serie de sanctiuni europene – aprobata vineri seara si adoptata in mod oficial sambata – de la inceputul invaziei si Razboiului rus din Ucraina, in urma cu un an, reprezinta un ecou al unor masuri anuntate vineri de catre Statele Unite si Marea Britanie, precedate de un avertisment dur…

- Presedintele Emmanuel Macron ii va primi miercuri seara pe omologul sau ucrainean Volodimir Zelensky si pe cancelarul german Olaf Scholz, a anuntat oficial Palatul Elysee.Deși, inițial, nu se știa sigur daca ajunge și in Franța, deplasarea lui Volodimir Zelenski la Paris a fost confirmata oficial, potrivit…

- Comisia Europeana iși va prezenta, miercuri, planul pentru a permite Uniunii Europene sa concureze cu Statele Unite in domeniul tehnologiilor verzi, reducand in același timp dependența de China. Se așteapta ca președintele executivului european, Ursula von der Leyen, sa anunțe o relaxare a normelor…

- Sefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat la reuniunea anuala a Forumului Economic Mondial (WEF) de la Davos ca masurile vor face parte din planul industrial al UE Green Deal, pentru a face din Europa un centru pentru tehnologie curata si inovare. ”Scopul va fi concentrarea investitiilor…

- Europa va continua sa sprijine Ucraina ''atat timp cat va fi necesar'' in fata Rusiei, a promis presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, intr-un discurs rostit marti in cadrul Forumului Economic Mondial de la Davos, transmit AFP si DPA.

- Comisia Europeana a organizat o noua discuție pe tema Platformei energetice a UE, care va permite statelor UE sa cumpere gaze in comun, in anul 2023. Discuția s-a purtat la data de 20 decembrie 2022 sub forma unei mese rotunde. Reuniunea a fost deschisa de președinta Ursula von der Leyen și prezidata…

- Ursula von der Leyen a prezentat la Bruxelles prioritațile Comisiei in privința energiei. Ea a avertizat ca Europa va traversa cea mai dificila iarna, dar țarile europene sunt pregatite sa faca fața greutaților.