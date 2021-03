Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana va prezenta in martie o propunere privind crearea unui pasaport de vaccinare digital la nivelul UE, a anuntat luni presedintele CE, Ursula von der Leyen, transmite Reuters. ‘In ceea ce priveste intrebarea cum ar putea arata pasaportul verde digital, vom prezenta o propunere legislativa…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a respins din nou, in presa germana de sambata, criticile in sensul ca Uniunea Europeana ar fi incheiat prea tarziu acorduri cu companiile farmaceutice pentru livrarea de vaccinuri, relateaza AFP. Dificultatile intampinate in aprovizionarea…

- Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a salutat inițiativa guvernului elen, care permite persoanelor vaccinate sa calatoreasca liber și a solicitat un certificat de vaccinare recunoscut reciproc in toate țarile Uniunii Europene, informeaza Euractiv.com. "Este o cerința medicala…

- Comisia Europeana se pronunța in favoarea unui certificat de vaccinare impotriva Covid, care sa fie ”recunoscut reciproc” intre statele UE, informeaza News.ro, care citeaza AFP. ”Este un imperativ medical sa avem o certificare a vaccinarii”, a declarat șefa CE, Ursula von der Leyen, intr-un interviu…

- Presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, si-a exprimat luni disponibilitatea de a ajuta Croatia, care a fost zdruncinata in cursul diminetii de trei cutremure puternice, transmite Hina, potrivit AGERPRES. "Urmarim indeaproape situatia si suntem gata sa venim in ajutor", a transmis…