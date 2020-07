Stiri pe aceeasi tema

- China a inaugurat miercuri intr-un hotel din Hong Kong birouri care vor permite agentilor sai de securitate sa actioneze deschis pentru prima data in fosta colonie britanica, relateaza AFP. "Organul de securitate nationala al guvernului central in regiunea administrativa speciala Hong Kong a fost inaugurat…

- Limita de varsta pentru pensionarea angajatilor din industria de armament a fost redusa cu 13 ani, in urma adoptarii, miercuri, in sedinta de Guvern, a unei ordonante de urgenta, potrivit unui comunicat al Ministerului Muncii si Protectiei Sociale (MMPS). Guvernul a adoptat, in sedinta de astazi, o…

- Noua lege privind securitate nationala adoptata in China este cel mai important eveniment pentru Hong Kong de la retrocedarea sa in 1997, a declarat miercuri seful executivului acestui teritoriu, Carrie Lam, informeaza AFP, conform agerpres.ro. "Legea securitatii nationale este un punct de inflexiune…

- Uniunea Europeana a 'deplans' marti adoptarea de catre China a controversatei legi privind securitatea nationala in Hong Kong, atragand atentia ca Beijingul risca sa suporte 'consecinte foarte negative', transmite AFP. 'Deplangem aceasta decizie. Aceasta lege risca…

- Parlamentul European se va pronunta saptamana viitoare pe tema unui proiect de rezolutie care prevede sesizarea Curtii Internationale de Justitie din cauza planului legii pentru siguranta nationala din Hong Kong, anunța MEDIAFAX.Un proiect de rezolutie aflat in dezbatere in Parlamentul European…

- Uniunea Europeana nu intentioneaza sa ajunga la un razboi rece impotriva Chinei, afirma Josep Borrell, Inaltul reprezentant UE pentru Afaceri Externe si Politici de Securitate, exprimand insa preocupare privind ambitiile militare ale Beijingului, relateaza cotidianul Le Figaro, potrivit MEDIAFAX."I-am…

- Consilierul american pentru securitate nationala Robert O'Brien a avertizat ca Washingtonul va impune sanctiuni Hong Kong-ului si Chinei daca Beijingul impune o lege a securitatii nationale asupra acestui teritoriu, spunand ca aceasta va insemna o preluare a acestuia, relateaza dpa. …

- Dezvaluirile conținute de dosar sunt de o importanța excepționala și ele pot schimba radical relațiile pe care lumea occidentala le va avea de acum incolo cu China . Documentul afirma ca regimul comunist a distrus intenționat dovezi despre existența epidemiei și prezinta detalii noi și șocante despre…