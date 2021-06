Euro-2020: Programul zilei de joi

Arena Naţională găzduieşte, joi, al doilea meci din grupa C de la Euro-2020, cel dintre Ucraina şi Macedonia de Nord. Programul partidelor de joi: Grupa C Ucraina – Macedonia de Nord, ora 16.00, Arena Naţională Grupa B Danemarca – Belgia, ora 19.00 Grupa C Olanda – Austria, ora 22.00. Partidele vor fi transmise de… [citeste mai departe]