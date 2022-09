Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana va interzice importurile de petrol rusesc incepand cu 5 decembrie – in pofida faptului ca blocul inca se incarca cu titei rusesc cu cateva luni inainte de iarna, pe fondul crizei energetice actuale, scrie Business Insider, potrivit mediafax. Fii la curent cu cele mai noi…

- Uniunea Europeana va interzice importurile de petrol rusesc incepand cu 5 decembrie – in pofida faptului ca blocul inca se incarca cu titei rusesc cu cateva luni inainte de iarna, pe fondul crizei energetice actuale, scrie Business Insider.

- Conducta Nord Stream 1 a fost inchisa pe termen nedeterminat din cauza unei scurgeri de petrol, a anunțat, vineri, printr-un comunicat, compania rusa Gazprom, informeaza BBC . Compania de stat din Federația Rusa spune ca defecțiunea a fost detectata la stația de compresoare Portovaia, inspecția fiind…

- Tarile europene sunt pe cale sa isi atinga obiectivul de umplere a depozitelor de gaze pana la inceputul acestei ierni, dar costul reinnoirii rezervelor va fi de peste 50 de miliarde de euro, de 10 ori mai mare decat media istorica, transmite Reuters.Guvernele europene s-au ingrijorat ca reducerea…

- Guvernele europene s-au ingrijorat ca reducerea livrarilor Rusiei prin principalul sau gazoduct catre Germania va lasa tarile in imposibilitatea de a-si indeplini obiectivele de reumplere a depozitelor pentru iarna. Acestea au reusit sa reumple mod constant depozitele de gaze prin reducerea cererii,…

- Europarlamentarul PNL Cristian Bușoi a salutat miercuri propunerea Comisiei Europene ca statele membre sa reduca cu 15% consumul de gaze, pana in luna martie a anului 2023, in cazul in care Rusia va intrerupe total furnizarea de gaze catre Europa. „Dupa agresiunea neprovocata a Rusiei in Ucraina,…

- Proprietarii de tancuri petroliere din Europa transporta cat mai mult petrol rusesc inainte ca sancțiunile energetice sa intre in vigoare in decembrie, conform unei analize a jurnaliștilor de la Wall Street Journal. Dupa invadarea Ucrainei de catre Rusia, țarile occidentale au promis sa elimine treptat…

- UE mai pregatește niște sancțiuni pentru Rusia. Uniunea Europeana pregatește un al 7-lea pachet de sancțiuni impotriva Moscovei, dar este deja clar ca nu va reduce importurile de gaze rusești. Prea multe state membre nu se pot adapta suficient de repede, a declarat premierul ceh Petr Fiala pentru Reuters,…