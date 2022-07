Uniunea Europeană va înființa o platformă pentru reconstrucția Ucrainei Uniunea Europeana va inființa o platforma care va coordona reconstrucția Ucrainei dupa razboiul acesteia cu Rusia, a declarat luni Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene, relateaza Reuters. Platforma va fi folosita pentru a identifica nevoile de investiții, pentru a coordona acțiunile și pentru a canaliza resursele, a declarat von der Leyen. „De la inceputul razboiului, Uniunea Europeana a mobilizat in jur de 6,2 miliarde de euro in sprijin financiar”, a spus von der Leyen. „Și… vor veni mai multe. Ne vom angaja substanțial in reconstrucția pe termen mediu și lung”, conform hotnews.ro.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- UE va crea o platforma care sa coordoneze reconstructia Ucrainei dupa razboiul acesteia cu Rusia, a declarat luni presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, in timp ce presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a sustinut ca reconstructia Ucrainei este ''sarcina comuna a intregii lumi democratice'',…

- UE va crea o platforma care sa coordoneze reconstructia Ucrainei dupa razboiul acesteia cu Rusia, a declarat luni presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, in timp ce presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a sustinut ca reconstructia Ucrainei este ”sarcina comuna a intregii lumi democratice”,…

- UE va crea o platforma care sa coordoneze reconstructia Ucrainei dupa razboiul acesteia cu Rusia, a declarat luni presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, in timp ce presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a sustinut ca reconstructia Ucrainei este ''sarcina comuna a

- Uniunea Europeana va inființa o platforma pentru a coordona reconstruirea Ucrainei dupa razboiul cu Rusia, a anunțat luni șefa UE, Ursula von der Leyen. Platforma va analiza necesitațile de investiții, va canaliza resursele și va coordona acțiunile, a declarat Ursula von der Leyen la conferința privind…

- Uniunea Europeana va crea o platforma care sa coordoneze reconstructia Ucrainei devastata de razboiul pornit de Rusia, a declarat luni presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, in timp ce presedintele Volodimir Zelenski a sustinut ca reconstructia Ucrainei este „sarcina comuna a intregii lumi…

- Platforma anuntata de Ursula von der Leyen va fi folosita pentru schitarea nevoilor de investitii, coordonarea actiunii si orientarea resurselor.UE va crea o platforma care sa coordoneze reconstructia Ucrainei dupa razboiul acesteia cu Rusia, a declarat luni presedinta Comisiei Europene, Ursula von…

- Liderii Grupului celor Sapte s-au angajat duminica sa stranga 600 de miliarde de dolari, sub forma de fonduri private si publice, in decurs de cinci ani, pentru a finanta infrastructura necesara in tarile in curs de dezvoltare si pentru a contracara proiectul chinez O Centura un Drum, de mai multe…

- Uniunea Europeana intentioneaza sa mobilizeze investitii de pana la 300 de miliarde de euro pana in 2030, pentru stoparea dependentei de petrolul si gazul rusesc, a anuntat miercuri presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, transmite Reuters.