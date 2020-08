Uniunea Europeană va impune sancţiuni unor oficiali din Belarus Josep Borrell, seful diplomatiei europene, a anunțat ca ministrii de externe din cele 27 de state membre ale Uniunii Europene au ajuns la un acord cu privire la instituirea de sanctiuni impotriva a circa 20 de oficiali apropiati presedintelui belarus Aleksandr Lukasenko. Agențiile dpa și EFE sciu ca masurile decise de diplomații europeni vor viza persoane de la „un inalt nivel politic” implicate in fraudarea alegerilor din 9 august si in reprimarea protestelor care au urmat acestui scrutin in care presedintele Lukasenko a obtinut 80% din voturi, potrivit datelor guvernamentale. Borrell a mai spus… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

