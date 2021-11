Uniunea Europeană va impune sancțiuni împotriva mercenarilor ruși / Grupul Wagner provoacă îngrijorări tot mai mari la Bruxelles Oficialii Uniunii Europene au ajuns la un acord luni pentru a redacta o lista de posibile sancțiuni împotriva mercenarilor ruși care ar putea fi trimiși în regiunea Sahel din vestul Africii, potrivit unui anunț facut ministrul de externe al Franței, citat de Reuters.



O investigație publicata de agenția Reuters în luna septembrie arata ca junta militara care a preluat puterea în Mali în urma unei lovituri de stat din toamna anului trecut poarta discuții cu notoriul grup de mercenari ruși Wagner, un lucru pe care Franța l-a criticat dur întrucât are… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

