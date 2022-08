Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana (UE) va discuta la sfarsitul lui august propunerea referitoare la interzicerea vizelor pentru toti cetatenii rusi, a declarat vineri ministrul ceh de Externe, Jan Lipavsky, a carui tara detine semestrul acesta presedintia Consiliului Uniunii.

- Uniunea Europeana discuta in prezent un nou pachet de sancțiuni impotriva Rusiei din cauza operațiunii militare speciale in Ucraina. Despre acest lucru a anunțat reprezentantul oficial al guvernului german, Steffen Hebestreit, relateaza RIA Novosti. Cabinetul de Miniștri al Germaniei a menționat ca…

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson se confrunta in aceasta seara cu o moțiune de cenzura in interiorul propriului partid, in urma unei serii de scandaluri, inclusiv a unui raport oficial despre petreceri cu mult alcool marcate de incalcarea regulilor Covid intr-o perioada in care britanicii se aflau…

- Ilya Darchiashvili va discuta despre chestionarul completat, pe care republica l-a primit pentru a deschide discutia privind aderarea la UE, precum si despre situatia actuala de securitate din regiune.

- Rusia le recomanda vineri rusilor sa nu se duca in Regatul Unit si anunta ca a inasprit conditiile obtinerii unei vize rusesti de catre britanici, prezentand aceste masuri drept o reactie la actiuni ”inamicale” ale Londrei, relateaza AFP. ”Din cauza evolutiei extrem de inamicale a Regatului Unit fata…