Premierul ceh Petr Fiala a scris pe Twitter ca presedintia ceha ”va convoca o reuniune urgenta a ministrilor Energiei pentru a discuta masuri specifice de urgenta cu scopul de a aborda situatia energetica”. ”Suntem intr-un razboi energetic cu Rusia, care dauneaza intregii Uniuni Europene”, a scris, vineri, pe Twitter Jozef Sikela, ministrul ceh al Industriei si Comertului. We are in an energy war with Russia and it is damaging the whole EU. In agreement with the European Commission and Prime Minister , I will propose to convene an extraordinary meeting of the EU Energy Council at the earliest…