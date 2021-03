Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a aprobat, marți, construcția drumului expres Craiova – Pitești iar prin intermediul politicii de coeziune vor fi folosiți 726 de milioane de euro la crearea noii legaturi, de 121 km, dintre cele doua orașe, arata un comunicat al executivului european.

- Uniunea Europeana (UE) trebuie sa primeasca peste 200 de milioane de doze de vaccin anti-COVID-19 de la BioNTech-Pfizer in al doilea trimestru, dupa incheierea unui acord ce prevede o "accelerare" a livrarilor, a anuntat marti Comisia Europeana, in timp ce administrarea vaccinului AstraZeneca a fost…

- Laboratorul BioNTech-Pfizer va furniza luna martie catre tarile membre ale UE 4 milioane de doze suplimentare de vaccin impotriva COVID-19 pentru a combate propagarea noilor variante de coronavirus, a anunțat, miercuri, președintele Comisieie Europene, Ursula von der Leyen, relateaza Agerpres, care…

- Inca 300 milioane de doze de vaccin vor fi livrate de Pfizer catre UE, in cadrul unui nou acord. Uniunea Europeana a finalizat un acord cu Pfizer si BioNTech pentru furnizarea a inca 300 de milioane de doze ale vaccinului produs de acestea impotriva COVID-19, a declarat luni, pentru agentia Reuters,…

- "Comisia a adoptat noul contract astazi", a declarat purtatorul de cuvant, citat de Romania Actualitați . Un oficial implicat in convorbirile cu Pfizer a declarat ca, in temeiul noului acord, statele UE au plasat deja comenzi pentru livrarea a 200 de milioane de doze in acest an si continua discutiile…