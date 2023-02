Stiri pe aceeasi tema

- O extindere inițiala a capacitații, de 1,2 miliarde de metri cubi/an (bcm/y) este in curs de desfașurare pe conducta transadriatica (TAP), conexiunea vestica care leaga producția de gaze naturale a Azerbaidjanului de Europa, in condițiile in care Uniunea Europeana (UE) incearca sa dubleze importurile…

- Productia de electricitate din surse de energie regenerabila in Uniunea Europeana a crescut, in termeni absoluti, cu aproape 5% din 2020 in 2021, dar consumul brut de electricitate s-a majorat de asemenea, in principal in urma redresarii economiei dupa ridicarea restrictiilor, arata datele publicate…

- Directorul executiv al Agenției Internaționale pentru Energie (IEA), Fatih Birol, considera ca Rusia iși va pierde razboiul energetic cu Occidentul, declarand ca achizițiile de țiței ale Chinei și Indiei nu vor putea compensa scaderea livrarilor catre Europa, scrie hellenicshippingnews.com. Fii…

- Uniunea Europeana lucreaza la o evaluare zilnica a prețurilor gazelor naturale lichefiate (GNL), ca un prim pas spre lansarea unui nou preț european de referința pentru GNL pana la sfarșitul lunii martie, anunța Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Țarile europene și-au majorat de 2,5 ori achiziția de gaze naturale lichefiate din Statele Unite in 2022. Acest lucru a fost declarat de Ivan Timonin, consultant al companiei rusești "Vygon Consulting", relateaza Axar.az. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- 25% din producția totala de energie electrica din Uniunea Europeana a fost produsa in 2021 de centrale nucleare situate in 13 state membre ale UE, potrivit Eurostat. Centralele nucleare au produs 731.701 gigawați-ora (GWh) de energie electrica, in creștere cu 7% sau cu 48.189 GWh fața de 2020, relateaza…

- Exporturile de petrol rusesc catre Uniunea Europeana au scazut in noiembrie cu 430.000 de barili pe zi, la 1,4 milioane de barili pe zi, fata de luna precedenta, potrivit Agentiei Internationale pentru Energie (AIE), transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Mozambicul, o tara din sud-estul Africii, a demarat duminica exporturile de gaze naturale lichefiate, care ar putea ajuta Europa sa faca fata crizei energetice provocate de diminuarea livrarilor de gaze rusesti, transmite Bloomberg, potrivit agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…