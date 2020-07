Germania va continua sa faca eforturi pentru incheierea unui nou acord de parteneriat cu Marea Britanie pana la sfarsitul anului, dar Uniunea Europeana ar trebui sa se pregateasca pentru o rupere brusca a legaturilor din 2021, a declarat miercuri cancelarul Angela Merkel, in cadrul unei alocutiuni rostite in plenul Parlamentului European reunit la Bruxelles.



"Progresele din negocieri au fost pana acum reduse, ca sa ma exprim diplomatic", a spus cancelarul german, in contextul in care tara sa a preluat in iulie presedintia semestriala a Consiliului UE, relateaza Reuters.



…