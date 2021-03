Uniunea Europeana si SUA s-au declarat duminica dezamagite de hotararea Turciei de a se retrage din Conventia de la Istanbul privind protectia femeilor, instrument esential in combaterea violentelor contra femeilor in intreaga lume, transmit AFP si dpa.



Seful diplomatiei europene Josep Borrell si-a exprimat regretul fata de retragerea Turciei din Conventia de la Istanbul si i-a cerut Ankarei sa revina asupra acestei decizii.



''Speram ca in curand Turcia se va realatura eforturilor Uniunii Europene de a apara drepturile femeilor si ale fetelor, un element fundamental…