Stiri pe aceeasi tema

Patru activiști pentru democrație au fost executați de armata Myanmar in ceea ce se crede a fi prima utilizare a pedepsei capitale in ultimele decenii, noteaza BBC.

Junta din Myanmar a executat patru prizonieri, printre care un fost deputat din partidul fostei lidere birmane Aung San Suu Kyi, a informat luni presa de stat, in contextul in care pedeapsa cu moartea nu a mai fost practicata de zeci de ani, transmite AFP.

Uniunea Europeana isi mentine pozitia de a nu recunoaste noile pasapoarte rusesti emise pentru cetatenii ucraineni, a declarat miercuri seful diplomatiei europene, Josep Borrell, anunța agerpres.

Uniunea Europeana considera ca este inacceptabil ca Rusia sa se serveasca de reuniunile G20 in Indonezia ca de o 'platforma pentru propaganda sa' cu privire la conflictul in Ucraina, a avertizat joi purtatoarea de cuvant a sefului diplomatiei europene Josep Borrell, citata de France Presse.

Biserica Ortodoxa Rusa considera ca Uniunea Europeana, prin vocea diplomatului sau șef Josep Borrell, a dat Ucrainei un fel de „unda verde" pentru represiunea impotriva Bisericii canonice a acestei țari.

Uniunea Europeana nu a ajuns inca la un acord asupra celui de-al șaselea pachet de sancțiuni impotriva Rusiei, a declarat luni, dupa o reuniune a miniștrilor de externe ai blocului la Bruxelles, șeful diplomației sale Josep Borrell.

Rusia a apreciat luni ca folosirea rezervelor sale valutare, blocate in exterior, pentru a acoperi costurile reconstructiei Ucrainei ar fi ilegala si ar eroda increderea in Uniunea Europeana, dupa o opinie in acest sens exprimata de seful diplomatiei comunitare, Josep Borrell, transmite EFE, conform

O reuniune a ministrilor europeni de externe se va desfasura saptamana viitoare daca statele UE nu ajung weekendul acesta la un acord asupra impunerii unui embargo petrolier impotriva Rusiei, a anuntat vineri, la Florenta, seful diplomatiei europene, Josep Borrell, potrivit Reuters, relateaza Agerpres.