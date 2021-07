Stiri pe aceeasi tema

- Miscarea talibanilor afgani a avertizat, marti, Turcia sa nu mentina trupe in Afganistan pentru securizarea Aeroportului din Kabul dupa retragerea efectivelor militare ale tarilor NATO, informeaza agentia Reuters, potrivit mediafax. Turcia poarta negocieri cu Statele Unite pentru mentinerea…

- Ministrul turc al Apararii, Hulusi Akar, si omologul sau american, Lloyd Austin, au avut miercuri ”o intalnire pozitiva si constructiva” pentru a discuta un plan de a opera si pazi aeroportul din Kabul dupa retragerea NATO din Afganistan, a anuntat Ministerul turc al Apararii, citat de Reuters.…

- Comandantul fortelor americane in Afganistan, generalul Scott Miller, nu a exclus marti lovituri aeriene impotriva talibanilor daca acestia vor continua sa cucereasca noi teritorii, in timp ce retragerea trupelor americane este in curs, informeaza AFP. "Nu mi-ar placea sa vad lovituri aeriene,…

- Recentele ofensive ale talibanilor sunt urmarite indeaproape de americani, dar nu pun sub semnul indoielii retragerea militara din Afganistan, pana la 11 septembrie. Reprezentantii Pentagonului au spus ca talibanii nu controleaza niciuna din capitalele provinciale.

- Retragerea fortelor americane din Afganistan ar putea fi incetinita ca urmare a inaintarii in teren a talibanilor, a declarat purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby, care a subliniat ca acest lucru nu pune sub semnul intrebarii termenul limita al retragerii, stabilit pentru 11 septembrie,…

- Avioane americane au sustinut, in ultimele zile, forte guvernamentale afgane care incearca sa respinga o ofensiva a talibanilor in sudul Afganistanului, in timp ce Statele Unite isi continua retragerea militara din aceasta tara, anunta miercuri surse oficiale, relateaza AFP. Confruntari armate…

- Doisprezece ofiteri de politie au fost ucisi duminica in Afganistan, dintre care sapte intr-o ambuscada organizata de talibani la sud de Kabul, au declarat oficiali afgani, transmite AFP. Atacul cu cele mai multe victime a avut loc in provincia Logar, in momentul in care, la Kabul, comandantul fortelor…

- Pakistanul a cerut luni talibanilor sa ramana angajati in procesul de pace din Afganistan, dupa ce gruparea armata a anuntat ca nu va participa la summiturile referitoare la statul afgan pana cand fortele straine nu se vor retragem transmite Reuters preluat de news.ro Decizia a fost luata…