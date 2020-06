Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie si Uniunea Europeana afiseaza un optimism prudent in contextul in care incep luni cinci saptamani de negocieri intense, care au ca scop obtinerea de progrese in legatura cu relatia post-Brexit si evitarea unui 'no deal' catastrofal la sfarsitul anului, comenteaza AFP. Negocierile…

- Marea Britanie este gata sa se retraga din întelegerile sale privind perioada de tranzitie cu Uniunea Europeana (UE) „în termenii Australiei”, în cazul în care nu se va ajunge la niciun acord asupra relatiei lor viitoare, i-a spus premierul Boris Johnson omologului…

- Premierul britanic Boris Johnson si secretarul sau pentru comert international Liz Truss au anuntat miercuri initierea tratativelor cu Australia si Noua Zeelanda pentru incheierea unui acord comercial aplicabil dupa 31 decembrie, cand Regatul Unit incheie perioada de tranzitie post-Brexit, dorind…

- Noua runda de negocieri intre Londra și Bruxelles cu privire la relațiile post-Brexit nu a inregistrat progrese semnificative, relateaza Agerpres.”Progreseleraman limitate, dar discutiile noastre s-au purtat intr-un ton pozitiv. Ne apropiem de limitele a ceea ceputem obtine in formatul negocierilor…

- Potrivit unor surse diplomatice europene, Uniunea Europeana este dispusa sa renunte, in negocierile cu Regatul Unit prevazute pentru saptamana viitoare, la abordarea sa ''maximalista'' privind pescuitul, relateaza marti Reuters, citata de agerpres. Urmatoarea runda de negocieri intre Bruxelles si Londra…

- Relațiile dintre Londra și Bruxelles au devenit și mai tensionate de miercuri. Negociatorul UE, Michel Barnier , a prezentat o scrisoare pe care tocmai o trimisese omologului sau britanic, David Frost . Acesta procedase la fel marți. In scrisoare, Barnier se arata foarte critic fața de metoda folosita…

- Marea Britanie este epicentrul pandemiei de coronavirus, cu peste 223.000 de cazuri de COVID-19 și 32.000 de decese, dintre care 81 sunt romani. Premierul britanic Boris Johnson a anunțat ca prelungește carantina pana la 1 iunie, cel puțin, dar i-a indemnat pe britanici sa se intoarca la munca daca…

- Boris Johnson a postat un scurt mesaj video pe Twitter, in care ii invita pe britanici sa nu cedeze tentatiei de a-si parasi domiciliul in acest weekend, in contextul in care Regatul Unit se afla in izolare de 11 zile. "Ma simt mai bine, am in continuare unul dintre simptome, am in continuare temperatura,…